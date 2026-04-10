Bartulica kažnjen s 4.000 eura: 'Utvrđen je velik broj nesklada u njegovoj imovinskoj kartici...'

Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa izreklo je novčanu sankciju od četiri tisuće eura europarlamentarcu Stephenu Nikoli Bartulici zbog velikog broja nesklada u njegovim imovinskim karticama dok je zbog manjeg nesklada sa 700 eura kažnjen ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved.

"U odnosu na obveznika Stephena Nikolu Bartulicu, zbog povrede članka 29. Zakona o sprječavanju sukoba interesa, izrečena je novčana sankcija u iznosu od četiri tisuće eura. Radi se o neskladima u imovinskim karticama, a s obzirom na to da je utvrđen velik broj nesklada, ukupno 22, izrečena je sankcija u ovolikom iznosu", kazali su u petak iz Povjerenstva.

Povjerenstvo je na sjednici održanoj u četvrtak kaznilo i ministra hrvatskih branitelja Tomu Medveda. No, u tom je slučaju riječ o manjem neskladu u godišnjoj imovinskoj kartici za 2023.godinu, stoga mu je izrečena sankcija od 700 eura.

"Uzimajući u obzir da je obveznik nesklad otklonio ispravkom imovinske kartice, ali s obzirom na to da je ranije sankcioniran od strane Povjerenstva, izrečena mu je sankcija kako je navedeno''.

Nesklad manjih razmjera utvrđen je i kod predsjednika Upravnog vijeća Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga Ante Žigmana. Riječ je o imovinskoj kartici iz 2021.godine, no s obzirom da je obveznik nesklad otklonio ispravkom imovinske kartice, izrečena je sankcija opomene, pojasnili su iz Povjerenstva.

Povjerenstvo se bavilo i slučajem bivšeg saborkog zastupnika Stjepana Kovača, zbog nepodnošenja imovinske kartice po prestanku obnašanja dužnosti u zakonskom roku. Njemu je također izrečena sankcija opomene, budući da je naknadno podnio imovinsku karticu te redovito podnosio imovinske kartice tijekom obnašanja dužnosti.