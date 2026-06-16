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SRBIJA I CRNA GORA

Bartulica: 'Nema ulaska u EU bez rješavanja ratnih pitanja'

Piše HINA,
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Bartulica: 'Nema ulaska u EU bez rješavanja ratnih pitanja'
Zadar: Održana je konferencija RIBA 2026 | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Hrvatski eurozastupnik poručio je da proces proširenja mora uključivati rješavanje otvorenih pitanja iz ratova devedesetih te veći fokus na položaj Hrvata u BiH.

Tijekom zajedničke rasprave u Europskom parlamentu pod nazivom „Europska budućnost zapadnog Balkana“, hrvatski zastupnik Stephen Nikola Bartulica istaknuo je da države zapadnog Balkana trebaju imati europsku perspektivu, ali da proces proširenja mora biti povezan s rješavanjem ključnih otvorenih pitanja iz prošlosti, priopćio je ured zastupnika u utorak. „Zemlje zapadnog Balkana trebaju imati europsku perspektivu. Međutim, prvo moramo neke stvari raščistiti“, poručio je Bartulica u svom obraćanju. Govoreći o Srbiji i Crnoj Gori, naglasio je kako njihovo približavanje Europskoj uniji mora biti uvjetovano konkretnim koracima vezanima uz posljedice ratova iz devedesetih godina. „Srbija i Crna Gora ne mogu postati članice Europske unije dok se ne riješi pitanje ratne odštete svim žrtvama iz Domovinskog rata, priznavanja agresije iz devedesetih i konkretne suradnje u pronalaženju nestalih osoba“, rekao je Bartulica.

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Dodao je kako upravo ta pitanja moraju ostati u vrhu hrvatskih prioriteta na europskoj razini. „To mora biti hrvatski prioritet“, istaknuo je.

Osvrćući se na Bosnu i Hercegovinu, Bartulica je pozvao Europsku uniju da toj zemlji posveti veću pozornost i pruži potrebnu pomoć u suočavanju s izazovima koji utječu na svakodnevni život građana.

„Bosna i Hercegovina treba dobiti dužnu pažnju i pomoć od Europske unije“, rekao je, upozorivši da novi granični režim otežava život brojnim hrvatskim obiteljima uz granicu s Hrvatskom te da se taj problem „treba što prije riješiti“.

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Na kraju je kritizirao navode u izvješću o Bosni i Hercegovini koji se odnose na koncert Marka Perkovića Thompsona u Širokom Brijegu.

„Nije primjereno uopće navoditi u ovom izvješću o Bosni i Hercegovini koncert Marka Perkovića Thompsona na Širokom Brijegu. Radi se o domoljubu, najpopularnijem hrvatskom pjevaču, i takve stvari ne treba unositi i politizirati“, zaključio je Bartulica.

U raspravi o europskoj budućnosti zapadnog Balkana Bartulica je ponovno naglasio potrebu da Europska unija, uz politiku proširenja, vodi računa o pravednom rješavanju nasljeđa ratova iz devedesetih godina te o zaštiti interesa hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini, stoji u priopćenju ureda zastupnika.

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