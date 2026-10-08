Požari litij-ionskih baterija, kakve se često koriste u električnim biciklima, mogu biti posebno opasni zbog brzog razvoja topline
GASILO ŠEST VATROGASACA
Baterija električnog bicikla izazvala požar u stanu u Splitu
Čitanje članka: < 1 min
Požar baterije električnog bicikla izbio je u stanu na trećem katu zgrade u Splitu u srijedu oko 14 sati, priopćio je Županijski vatrogasni operativni centar. Na mjestu događaja bilo je šest vatrogasaca Javne vatrogasne postrojbe Grada Splita s jednim vatrogasnim vozilom, piše Dalmacija Danas.
Ne navode informacije o eventualno ozlijeđenim osobama niti o nastaloj materijalnoj šteti.
Požari litij-ionskih baterija, kakve se često koriste u električnim biciklima, mogu biti posebno opasni zbog brzog razvoja topline, mogućnosti širenja požara i oslobađanja štetnih plinova
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku