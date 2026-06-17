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PLAN ŠTEDNJE

BBC ukida 550 radnih mjesta

Piše HINA,
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BBC ukida 550 radnih mjesta
Foto: Jonathan Brady/PRESS ASSOCIATION

Britanska javna radiotelevizija BBC ukinut će 550 radnih mjesta, uključujući u svojim odjelima za proizvodnju vijesti i sadržaja, priopćio je BBC u srijedu

Odluka je donesena u sklopu planova novog ravnatelja Matta Brittina da tijekom iduće tri godine uštedi 500 milijuna funti. BBC se suočava s izazovom da ostane relevantan dok se publike, a naročito mlađe, okreću streaming i drugim digitalnim platforma. Tvrtka je u ožujku imenovala Brittina, bivšeg čelnika Googlea, svojim novim ravnateljem. Predsjednik upravnog odbora tvrtke Samir Shah je tada rekao da postoji potreba za radikalnom reformom javne organizacije, a Brittin je kazao da joj prijeti "stvaran rizik".

Rezovi u novinskoj organizaciji će uključivati zatvaranje nekih dugotrajnih programa, spajanje produkcijskih timova iz različitih emisija te reviziju uloga istaknutih ličnosti koje se pojavljuju u eteru.

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BBC, koji je u ožujku prošle godine imao oko 21.500 zaposlenika, rekao je da će puni paket mjera najavljenih u srijedu osigurati oko 160 milijuna funti, pri čemu konačan cilj iznosi 500 milijuna. Daljnje uštede, uključujući rezanje oko 700 radnih mjesta u administraciji, najavit će se u narednim mjestima, kazala je tvrtke.

Ukupan broj mjesta koja će se ukinuti iznosit će između 1800 i 2000 tijekom iduće tri godine.

Brittin mora s vladom dogovoriti nove uvjete za financiranje servisa nakon što trenutni ugovor istekne krajem 2027. Opcije uključuju zadržavanje pristojbe koju plaćaju kućanstva koja gledaju televiziju, prelazak na modele pretplate ili financiranje oglašavanjem.

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