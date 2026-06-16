Roditelji se pobunili zbog izleta u Kumrovec: Škola otkazala sve

Učenici jednog trećeg razreda zagrebačke osnovne škole početkom lipnja nisu realizirali planirani školski izlet u Kumrovec nakon protivljenja dijela roditelja, piše Telegram. Prema njihovim navodima, u roditeljskoj WhatsApp grupi razvila se rasprava u kojoj su pojedini roditelji izražavali nezadovoljstvo činjenicom da je odredište izleta rodno mjesto Josipa Broza Tita. U porukama su, među ostalim, tvrdili kako se zna 'tko odnosno čija djeca idu' te 'kome se tamo hodočasti', dok su roditelje koji su podržavali izlet ispitivali jesu li njihovi preci Hrvatsku oslobodili 1991. ili 1945. godine. Izlet u Kumrovec i posjet tamošnjem Muzeju 'Staro selo' bio je predviđen školskim kurikulumom još od početka nastavne godine kao aktivnost za učenike trećih razreda. Kako proizlazi iz roditeljske prepiske u koju je Telegram imao uvid, učiteljica je roditelje o planiranom putovanju upoznala na samom početku školske godine.

Unatoč tome, neposredno prije odlaska dio roditelja usprotivio se organizaciji izleta. Nakon prijepora među roditeljima, učiteljica je odlučila otkazati putovanje upravo za taj razred.

Dok su učenici ostalih trećih razreda iste škole prema rasporedu otputovali u Kumrovec, sporni razred ostao je u Zagrebu.

Podsjetimo, Muzej 'Staro selo' u Kumrovcu djeluje u sastavu Muzeja Hrvatskog zagorja te se ubraja među najvažnije muzeje tradicijske kulture u Hrvatskoj. Tijekom školskih posjeta učenici ondje upoznaju kulturnu, povijesnu i etnografsku baštinu Hrvatskog zagorja.