Beba od nekoliko dana prestala je disati, liječnici osječkog KBC-a spasili su je od tumora bez reza

Beba je dobro, sve teče prema planu. Ovakvi zahvati su vrlo rijetki i zapravo su prvi puta izvedeni u cijeloj regiji. Zbog toga sam iznimno ponosan na svoj tim liječnika koji je izvrsno sve obavio, rekao je jučer Krunoslav Šego, ravnatelj KBC-a Osijek.

Naime, multidisciplinarni tim liječnika Kliničkog bolničkog centra Osijek izveo je dva iznimno rijetka i složena zahvata kojima je spašen život novorođenčeta u stanju teškog respiratornog kolapsa. Uzbuđenje, euforija, suze radosnice i zahvalnost nakon rođenja djeteta, jednim je roditeljima ubrzo zasjenila bol i prestravljenost.

Njihovoj je bebi ubrzo pozlilo i morali su je predati natrag liječnicima, povjeriti im svoje najdraže stvorenje kako bi se izborili za njegov život. Liječnici su na kraju uspjeli i baš kao što je netko na Facebook stranici bolnice napisao - spasili su tri života, a ne samo jedan. Jer roditeljima koji su napokon prodisali, ovo je najvjerojatnije najsretniji dan u životu. Njihova beba živi.

Foto: KBC Osijek

Bilo je to prije samo nekoliko dana. Beba, stara tek nekoliko dana, prestala je normalno disati, a zahvaljujući brzoj reakciji i stručnosti liječničkog tima, stabilizirana je te je otkriven i uklonjen veliki tumor koji je blokirao dišne puteve i uzrokovao životnu ugrozu. Novorođenče je primljeno na Kliniku za pedijatriju u kritičnom stanju. Jedno plućno krilo potpuno je kolabiralo, što je onemogućilo normalnu izmjenu plinova i ozbiljno ugrozilo život djeteta.

Postupno se urušavala

- Jednostavno, kolabirano jedno pluće je bilo, što u prijevodu znači da nema izmjene plinova. Dijete se postupno urušava, postaje sve goreg stanja i prijeti mu smrtni ishod - pojasnio je za RTL Danas v.d. predstojnika Klinike za pedijatriju KBC Osijek, Matej Šapina. Timovi pedijatrijske interventne pulmologije, anesteziologije i otorinolaringologije odmah su pristupili složenom medicinskom zahvatu.

- Kroz ove godine izvodili smo slične zahvate, ali nikada kod ovako male bebe, nikada u ovakvom obimu da je opstrukcija toliko izražena - rekao je anesteziolog Hrvoje Vinković. Tijekom zahvata, liječnici su neprestano nadzirali sve vitalne funkcije djeteta.

- Pratili smo njegovo disanje, rad srca, vrijednosti krvnog tlaka i saturacije kisikom krvi - dodao je Vinković, ističući kako je stanje pacijenta zahtijevalo iznimnu preciznost. Primarni cilj bio je postići reekspanziju, odnosno ponovno "napuhati" kolabirano plućno krilo kako bi beba mogla prodisati.

Odjednom otkrili i tumor

Metoda koju smo mi razvili je iznimno djelotvorna da se to plućno krilo koje duže vremena stoji stisnuto, kao balon ispuhano - napuše ponovo, da radi svoju normalnu funkciju, objasnio je dr. Šapina. Zahvat je bio uspješan i beba je stabilizirana. Međutim, detaljnijim pregledom otkriven je stvarni uzrok problema: velika tumorska masa koja je gotovo u potpunosti zatvarala dišne puteve.

Foto: KBC Osijek

Suočeni s novim izazovom, liječnici su se odlučili za drugi, jednako složen zahvat. Umjesto klasične otvorene operacije, koja nosi značajne rizike za tako malog pacijenta, odabrali su minimalno invazivni pristup. Odlučili su se za bronhoskopsku resekciju. Ovaj postupak podrazumijevao je uklanjanje tumora kroz dišne puteve pomoću specijaliziranih instrumenata, bez ijednog kirurškog reza na prsnom košu.

Iznimno rijetka bolest

Drugi zahvat u KBC-u Osijek također je protekao bez komplikacija. Tim je uspješno uklonio tumor, a dijete se brzo probudilo i počelo samostalno disati. Ovakve bolesti iznimno su rijetke u novorođenačkoj populaciji, a liječenje je složeno uz niz pratećih komplikacija. Kod ove su bebe oba zahvata protekla bez komplikacija, a beba je izbjegla prijeteći smrtni ishod, mehaničku ventilaciju i postavljanje trahealne kanile.

- Uistinu je jako lijep osjećaj kada smo to dijete razbudili, odmah smo ga ovdje u operacijskoj sali spontano razdisali, maknuli mu sve naše uređaje pomoću kojih smo mu pomagali disanje - s olakšanjem je ispričao anesteziolog Vinković. Beba se, prema riječima dr. Šapine, odlično oporavlja.

- Odlično, skoro pa je otišla kući. Samo što nije prohodala - rekao je uz osmijeh. Osiječki su liječnici pokazali da suvremene minimalno invazivne metode mogu omogućiti uspješno i sigurno liječenje i najtežih slučajeva kod najmanjih bolesnika. Riječ je o još jednom primjeru izvrsnosti i multidisciplinarne suradnje u Kliničkom bolničkom centru Osijek.