Beba stara godinu i pol umrla u užarenom autu u Francuskoj...

Beba stara 18 mjeseci preminula je u bolnici nakon što je u utorak pronađena bez svijesti u pregrijanom automobilu u Marseilleu. Dijete je doživjelo toplinski udar, a riječ je o četvrtom smrtnom slučaju djece ostavljene ili zarobljene u automobilima u Francuskoj tijekom ovog tjedna, obilježenog snažnim toplinskim valom.

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Prema pisanju Euronewsa, dijete je pronađeno na parkiralištu sveučilišne bolnice La Timone. Sumnja se da ga je jedan od roditelja, odlazeći na posao, nenamjerno ostavio u vozilu.

Hitne službe odmah su prevezle dijete na pedijatrijski odjel u životno ugrožavajućem stanju, no unatoč naporima liječnika nije mu bilo spasa. U Marseilleu su toga dana temperature dosezale 33 °C, a za departman Bouches-du-Rhône bilo je na snazi narančasto upozorenje zbog vrućine.

Javno tužiteljstvo otvorilo je istragu kako bi utvrdilo sve okolnosti tragedije, a slučaj je preuzela kriminalistička policija. Sveučilište Aix-Marseille, kojem pripada bolnički kampus, organiziralo je psihološku pomoć za djelatnike i svjedoke događaja.

- S dubokom tugom primili smo vijest o tragičnom događaju koji se zbio na kampusu Timone. Izražavamo najiskreniju sućut obitelji i bližnjima stradalog djeteta. Ujedno pružamo podršku svima koji su svjedočili ovom tragičnom događaju ili su njime pogođeni - poručio je predsjednik sveučilišta Éric Berton.

Ovo je već četvrta slična tragedija u Francuskoj ovog tjedna. U četvrtak je u Saint-Gratienu, nedaleko od Pariza, preminuo trogodišnji dječak koji je ostao zarobljen u obiteljskom automobilu. Prema prvim informacijama, sam je ušao u vozilo dok je njegov otac mislio da spava, a zbog aktivirane dječje brave nije mogao izaći.

Samo nekoliko dana ranije, u ponedjeljak, u Carpentrasu na jugu Francuske pronađena su tijela dvoje djece u dobi od dvije i četiri godine u obiteljskom automobilu na parkiralištu. Istražitelji pretpostavljaju da su se djeca tijekom igre neopaženo uvukla u vozilo i ostala zarobljena unutra.