VIDEO U ovom gradu toliko prži da peku jaja i slaninu na suncu?

Na užarenim površinama peku se jaja i slanina, željeznički promet je poremećen, škole zatvorene, a dio nuklearnih elektrana privremeno je obustavio rad. Toplinski val uzrokovala je masa vrućeg zraka iz Sahare koja se širi južnom Europom. Osim stanovnika, s nesnosnim vrućinama bore se i brojni turisti koji su ondje stigli na ljetovanje, a mnogi priznaju da dane provode zatvoreni u apartmanima ili traže spas u klimatiziranim prostorima. Posebno teško bilo je na zapadu zemlje. U mjestu Pissos izmjereno je čak 44,3 °C, što je novi temperaturni rekord u Francuskoj od početka mjerenja. Ništa ugodnije nije ni u Bordeauxu, gdje su ulice gotovo prazne jer se ljudi sklanjaju od sunca ili odlaze prema obali.

Britanka Tori Thomas, koja već mjesec dana boravi u Bordeauxu, kaže da ovakvu vrućinu nije očekivala.

In France, eggs and bacon are being fried directly in the sun — temperatures have exceeded 45°C



Rail traffic has been disrupted, schools have been closed, and part of the nuclear energy sector has been temporarily shut down.



A mass of hot air from the Sahara has covered… https://t.co/5ZiuirG66Z pic.twitter.com/4BfLXlbesa — NEXTA (@nexta_tv) June 26, 2026

- Tijekom vikenda postajalo je sve toplije, a do nedjelje ljudi jednostavno nisu izlazili. Utorak je bio prvi dan kada je bilo nepodnošljivo biti vani. U osnovi se nije moglo stajati na suncu. Na kraju sam otišla u muzej u bunkeru podmornice iz Drugog svjetskog rata kako bih se rashladila, ispričala je za Daily Mail.

Dodala je kako je imala osjećaj da bi boravak na suncu dulje od deset minuta mogao izazvati ozbiljne zdravstvene probleme. Kaže i da su se asfalt i kamene ploče toliko zagrijali da su joj se japanke doslovno počele topiti.

Prema njezinim riječima, terase restorana, barova i kafića, koje su inače prepune gostiju, ovih su dana gotovo prazne.

- Mnogi se restorani ili rano zatvaraju ili se ne otvaraju, a ako su i otvoreni, poslužuju samo hladnu hranu – a) jer nitko ne želi jesti ništa toplo i b) jer kuhinjski timovi moraju kuhati, rekla je.

Priznala je da je namjerno odabrala lipanj za putovanje, vjerujući da će izbjeći najveće ljetne vrućine.

- Odlučila sam doći ovdje u lipnju, a ne u srpnju i kolovozu, misleći da će biti hladnije. Odsjela sam u jednosobnom apartmanu preko Airbnba koji, srećom, ima klima-uređaj. Kada sam rezervirala smještaj, nisam posebno tražila mjesto s klima-uređajem, ali to je bio veliki blagoslov u posljednjih nekoliko dana, dodala je.

Slično iskustvo podijelio je i Iftikhar Qaisar iz Londona, koji je sa suprugom iz Španjolske pobjegao prema Francuskoj u nadi da će ondje pronaći niže temperature.

- Ne radimo apsolutno ništa osim što tražimo dobru hladovinu i pokušavamo preživjeti ovaj povijesni francuski toplinski val. Španjolska nas je dočekala s 36 °C, pa smo otkazali planove kampiranja tamo i pobjegli na sjever, nadajući se da će u Francuskoj biti hladnije. Umjesto toga, završili smo u peći rekordnog toplinskog vala od 40 °C do 46 °C! Naše uobičajene istraživačke šetnje od 8 do 16 kilometara potpuno su isključene. Jedina strategija je ostati mirni u hladu, rekao je.

Ekstremne vrućine posljednjih su dana odnijele i ljudske živote. U kampu Baie d'Aunis u obalnom gradu La Tranche-sur-Mer u srijedu se srušila i preminula britanska državljanka, dok je istoga dana u automobilu u pariškom predgrađu pronađen mrtav trogodišnji dječak.