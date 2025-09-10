Beba umrla u BiH. Otac: 'Rekli su da nema sanitetskog vozila, sam sam ga vozio u Mostar...'

Javnost u Bosni i Hercegovini i regiji potresena je tragičnom smrću jedanaestomjesečnog dječaka iz Konjica, koji je preminuo u nedjelju na putu prema Sveučilišnoj kliničkoj bolnici u Mostaru. Slučaj je izazvao lavinu reakcija nakon što su roditelji iznijeli teške optužbe na račun Opće bolnice Konjic, tvrdeći da su bili prisiljeni vlastitim automobilom voziti životno ugroženo dijete jer im je rečeno da bolnica nema na raspolaganju sanitetsko vozilo. Iz bolnice, s druge strane, stiže oštar demanti, a cijeli slučaj sada je predmet opsežne kriminalističke istrage.

Prema potresnoj ispovijesti oca Denisa Duranovića, sve je počelo iznenada i bezazleno. Dječak je, kako kaže, bio potpuno zdravo dijete. U subotu navečer dobio je blago povišenu temperaturu od 37,5 stupnjeva. Međutim, situacija se dramatično pogoršala tijekom nedjelje.

- U nedjelju je temperatura počela rasti. Što god sam mu davao, ništa nije pomagalo, od čepića pa nadalje - ispričao je otac.

Kada je temperatura dosegla 39 stupnjeva, roditelji su dijete odveli u Hitnu pomoć, odakle su ih uputili u Opću bolnicu Konjic. Tamo su dječaku napravljeni nalazi koji su pokazali alarmantno visok nivo šećera u krvi, čak 17. Vidjevši da se stanje njegovog sina ne popravlja, otac je inzistirao na hitnom premještaju u Mostar.

Denis Duranović tvrdi da je njegov zahtjev za hitnim sanitetskim prijevozom odbijen uz šokantno objašnjenje.

- Odmah sam tražio da ga Hitna vozi u Mostar, vidio sam da dijete nikako nije dobro. Rekli su mi da će mi dati uputnicu, ali da nemaju vozilo, pa ako želim da idem vlastitim vozilom... Vjerojatno su imali vozilo, kako će biti da nemaju, ali tako su mi rekli. I, što ću, morao sam pristati, vidim dijete će mi... - ispričao je otac kroz suze.

Suočeni s nemogućom odlukom, roditelji su stavili sina u svoj automobil i krenuli na očajnički put prema Mostaru. U međuvremenu su uspjeli zaustaviti policijsku patrolu koja im je osigurala pratnju pod rotacijama. Otac je istovremeno pozvao Hitnu pomoć u Mostaru, čija im je ekipa krenula u susret.

Nakon što je priča dospjela u javnost, Opća bolnica Konjic oglasila se priopćenjem u kojem kategorički demantira navode roditelja. Iz bolnice su poručili kako informacija da u trenutku upućivanja bebe u SKB Mostar nisu imali na raspolaganju sanitetsko vozilo i potrebno osoblje "nije točna". Naglasili su da su imali i vozilo i osoblje te da u potpunosti surađuju s istražnim organima kako bi se utvrdile sve činjenice.

Presretanje se dogodilo kod mjesta Vrapčići, gdje je tim Hitne pomoći Doma zdravlja Stari grad Mostar preuzeo dječaka. Odmah su započeli s kardiopulmonalnom reanimacijom, no nažalost, bilo je prekasno.

- Jedanaestomjesečni dječak u nedjelju je dovezen na CUM SKB-a Mostar bez znakova života. Liječnici su ga pokušali reanimirati, ali nažalost, bilo je bezuspješno - potvrdila je Adrijana Pandža, glasnogovornica mostarske bolnice.

Dječakova majka Elma, shrvana boli, smogla je snage poručiti da neće odustati od istine.

- Duša me boli... Teško mi je. Dijete je u Konjičkoj bolnici bilo u kritičnom stanju. Drže me tablete za smirenje, ali ću se boriti za pravdu - izjavila je za Dnevni avaz.

Cijeli slučaj sada je u rukama pravosudnih organa. Odmah po prijavi, Policijska uprava Konjic, pod nadzorom Kantonalnog tužilaštva Hercegovačko-neretvanskog kantona, pokrenula je kriminalističku istragu. Naložena je i obdukcija tijela preminulog dječaka, čiji će rezultati biti ključni za rasvjetljavanje uzroka smrti i svih okolnosti koje su dovele do ove tragedije.