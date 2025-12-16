Bebe blizance su helikopterom MORH-a prevezli iz Dubrovnika u KBC Split. Bili su u inkubatoru

Pripadnici Hrvatskog ratnog zrakoplovstva u kasnim poslijepodnevnim satima u nedjelju, 15. prosinca 2025., uspješno su proveli hitan zračni medicinski prijevoz dvoje novorođenih blizanaca iz Opće bolnice Dubrovnik u Klinički bolnički centar Split.

Riječ je o prijevozu u inkubatoru, koji je izveden s najvećom pažnjom i uz visoku razinu koordinacije letačke posade i medicinskog tima. Zadaću je obavila dežurna posada 395. eskadrile transportnih helikoptera 93. krila Hrvatskog ratnog zrakoplovstva, koju su činila četiri člana.

Foto: MORH/HRZ

Helikopter Mi-171Sh poletio je u 17:09 sati iz vojarne „Knez Trpimir“ u Divuljama prema Dubrovniku. Na helidromu Opće bolnice Dubrovnik preuzeti su novorođeni blizanci, uz pratnju četveročlanog medicinskog tima, nakon čega je let nastavljen prema Splitu.

Helikopter je u 19:25 sati sigurno sletio na helidrom Kliničkog bolničkog centra Split, gdje su mali pacijenti predani medicinskom osoblju na daljnju skrb. Nakon uspješno obavljene zadaće, posada se u 19:50 sati vratila u svoju matičnu bazu u Divuljama.

Foto: MORH/HRZ

Cijeli let protekao je mirno i sigurno, u potpunosti sukladno propisanim procedurama, unatoč zahtjevnim noćnim uvjetima, izvijestili su.

Kapetan helikoptera istaknuo je kako je zadaća zahtijevala punu koncentraciju i profesionalni angažman svih članova posade, posebno zbog prijevoza najmlađih pacijenata u inkubatoru, te pohvalio iznimnu suradnju s medicinskim timom.