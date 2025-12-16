Obavijesti

Bebe blizance su helikopterom MORH-a prevezli iz Dubrovnika u KBC Split. Bili su u inkubatoru

Piše Antonela Šaponja,
Čitanje članka: 1 min
2
Foto: MORH/HRZ

Riječ je o prijevozu u inkubatoru, koji je izveden s najvećom pažnjom i uz visoku razinu koordinacije letačke posade i medicinskog tima

Pripadnici Hrvatskog ratnog zrakoplovstva u kasnim poslijepodnevnim satima u nedjelju, 15. prosinca 2025., uspješno su proveli hitan zračni medicinski prijevoz dvoje novorođenih blizanaca iz Opće bolnice Dubrovnik u Klinički bolnički centar Split.

Riječ je o prijevozu u inkubatoru, koji je izveden s najvećom pažnjom i uz visoku razinu koordinacije letačke posade i medicinskog tima. Zadaću je obavila dežurna posada 395. eskadrile transportnih helikoptera 93. krila Hrvatskog ratnog zrakoplovstva, koju su činila četiri člana.

Foto: MORH/HRZ

Helikopter Mi-171Sh poletio je u 17:09 sati iz vojarne „Knez Trpimir“ u Divuljama prema Dubrovniku. Na helidromu Opće bolnice Dubrovnik preuzeti su novorođeni blizanci, uz pratnju četveročlanog medicinskog tima, nakon čega je let nastavljen prema Splitu.

POZNATI "DUPLIĆI" FOTO Znate li koji slavni imaju blizance? Za neke ćete se možda iznenaditi jer si nimalo ne sliče
FOTO Znate li koji slavni imaju blizance? Za neke ćete se možda iznenaditi jer si nimalo ne sliče

Helikopter je u 19:25 sati sigurno sletio na helidrom Kliničkog bolničkog centra Split, gdje su mali pacijenti predani medicinskom osoblju na daljnju skrb. Nakon uspješno obavljene zadaće, posada se u 19:50 sati vratila u svoju matičnu bazu u Divuljama.

Foto: MORH/HRZ

Cijeli let protekao je mirno i sigurno, u potpunosti sukladno propisanim procedurama, unatoč zahtjevnim noćnim uvjetima, izvijestili su.

Kapetan helikoptera istaknuo je kako je zadaća zahtijevala punu koncentraciju i profesionalni angažman svih članova posade, posebno zbog prijevoza najmlađih pacijenata u inkubatoru, te pohvalio iznimnu suradnju s medicinskim timom.

