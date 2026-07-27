Beč izbjegao status ugrožene baštine: UNESCO prihvatio izmijenjeni projekt nebodera

UNESCO je u ponedjeljak odlučio ukloniti povijesnu jezgru Beča s popisa ugrožene svjetske baštine nakon što su izmijenjeni planovi za sporni projekt izgradnje nebodera koji je godinama izazivao zabrinutost te organizacije, objavio je Odbor za svjetsku baštinu UNESCO-a koji zasjeda u Busanu. Povijesno središte Beča 2017. godine uvršteno je na UNESCO-ov popis ugrožene svjetske baštine zbog planirane izgradnje visokog objekta u središtu grada.

UNESCO je tada upozorio da bi projekt mogao negativno utjecati na prepoznatljivu povijesnu vizuru austrijske prijestolnice i narušiti njezin urbani karakter.

Prvotni plan predviđao je izgradnju zgrade visoke 73 metra, no projekt je kasnije izmijenjen, a maksimalna visina smanjena je na nešto manje od 50 metara.

Izmijenjeni prijedlog još mora proći procjenu utjecaja na okoliš.

Povijesna jezgra Beča upisana je na UNESCO-ov popis svjetske baštine 2001. godine zbog jedinstvenog urbanog krajolika koji povezuje arhitekturu različitih razdoblja, od srednjeg vijeka i baroka do građevina nastalih krajem 19. i početkom 20. stoljeća.

Nakon odluke u Busanu na UNESCO-ovu popisu ugrožene svjetske baštine ostaje 58 lokaliteta. Među njima su brojna mjesta ugrožena oružanim sukobima, prirodnim katastrofama i posljedicama klimatskih promjena.