Bećirović: Pozivam Hrvatsku i Srbiju na suradnju s BiH

Predsjedatelj Predsjedništva BiH Denis Bećirović koji je na nedjeljnim općim izborima u toj zemlji izborio još jedan četvorogodišnji mandat u državnom vrhu, zahvalio je biračima na potpori a Hrvatsku i Srbiju pozvao na suradnju i jačanje prijateljskih odnosa.

Nakon proglašenja rezultata izbora po kojima je u utrci za bošnjačkog člana Predsjedništva BiH ponovo pobijedio čelnika Stranke demokratske akcije (SDA) Bakira Izetbegovića, Bećirović je pred novinarima u Sarajevu kazao kako je važno to što je "demokratska, antifašistička i građanska BiH živa" ali je upozorio kako nije vrijeme za slavlje s obzirom na stanje u zemlji opterećenoj krizama i siromaštvom.

Istaknuo je kako kampanja za ove izbore nikada nije bila teža a dodao je kako je i sam iznenađen dobrim rezultatom kojega je postigao imajući u vidu kako je bila prljava kampanja koja je protiv njega vođena.

Kazao je kako je važno da se u narednim godinama ne smije dopustiti promjena strateških vanjskopolitičkih pravaca BiH što znači da se put ka članstvu u EU i NATO-u mora nastaviti a regionalna suradnja jačati.

Od EU je zatražio da pomogne BiH jer se vrijednosti Unije brane i u toj zemlji.

"BiH može biti balkanska Švicarska a Beograd i Zagreb pozivam da se prema državi BiH odnose sa uvažavanjem, bar onako kako se Berlin, Pariz i Rim odnose prema Švicarskoj", kazao je Bećirović.

Izetbegović je istodobno priznao poraz u utrci za Predsjedništvo BiH ali je istaknuo kako je njegova stranka dobila 130 posto glasova više od "trojke" odnosno dosadašnje koalicije tri stranke koje su nakon izbora 2022. izbacile SDA iz vlasti.

Iztetbegović je procijenio kako se sada vlast neće moći formirati bez SDA jer će njeni kadrovi, kako tvrdi, imati bošnjački "kontrolni paket" u domovima naroda državnog i parlamenta Federacije BiH.

Vlast na državnoj razini će se, kako je procijenio, u svakom slučaju morati formirati sa Savezom nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) i HDZ-om BiH.

"Bitno je da je SDA pobijedila. Što će biti sa mnom nevažna je stvar", kazao je Izetbegović pomalo ljutito odgovarajući na pitanje kani li podnijeti ostavku na dužnost predsjednika stranke nakon drugog uzastonog poraza u izborima za Predsjedništvo BiH.