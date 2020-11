Bečki krvnik Fejzulai radio je kao zaštitar u bolnici u Beču

Prema iskazima se zaključuje kako je ubojica bio okružen i umrežen u radikalni islam preko svojih prijatelja koji su puno ranije bili poznati po pripadnosti tim grupama

<p>Bečki krvnik koji je 2. studenog izvršio teroristički napad u centru Beča, radio je u vrijeme prvog proljetnog lockdowna kao zaštitar u jednoj bečkoj bolnici. To je tijekom ispitivanja izjavio dugogodišnji poznanik atentatora koji se sumnjiči kao njegov suradnik.</p><p>Tako su Kujtim Fejzulai i njegov prijatelj salafista, koji se trenutno nalazi u pritvoru pod sumnjom za sudjelovanje u terorističkom napadu, su u travnju provodili jutra radeći kao bolnički zaštitari. Ugovor nisu imali s bolnicom, već sa zaštitarskom tvrtkom koja posluje u sivoj zoni. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO Kujtim Fejzulai</strong></p><p>Služba osiguranja bila je "svakodnevno organizirana putem WhatsApp grupe", stoji u iskazu atentatorovog prijatelja koji je Fejzulaija pratio na njegovom sudskom ročištu, u kojem je kasniji atentator osuđen za terorističko sudjelovanje u travnju 2019. I njega su pitali "želim li zaraditi dodatni novac u sigurnosnoj službi sa strane", ali on je to odbio.</p><p>Prema iskazima se zaključuje kako je ubojica bio okružen i umrežen u radikalni islam preko svojih prijatelja koji su puno ranije bili poznati po pripadnosti tim grupama. Bez obzira na to što je bio program udruge Derad koja se specijalizirala za deradikalizaciju i čijim sastancima je prisustvovao nakon uvjetnog puštanja, njegova salafistička perspektiva nije jenjavala već je dodatno ojačala.</p><p>Osumnjičeni je izjavio kako mu je ubojica jednom prilikom rekao da mu je "najveći san da se raznese pojasom eksloziva". No, nije mu rekao gdje i kada to namjerava učiniti. Također je naglasio kako nije imao indicije prema kojima bi njegov prijatelj Fejzulai to zaista i učinio.</p><p>Među deset muškaraca koji su u pritvoru zbog sumnje za sudjelovanje u terorističkom napadu 2. studenog, nekoliko od njih se nije ustručavalo iskazati svoje poglede o islamu.</p><p>- Islam je moj svijet. Naravno da mi je želja da cijeli svijet postane jedna velika Islamska država, ali to je na žalost nerealna fantazija – izjavio je 22-godišnjak ispred bečkog Državnog ureda za zaštitu ustava i protuterorizam (LVT). <br/> Također je govorio o šerijatu naglašavajući kako je to "pravno valjana norma te da se o tome ne treba ni raspravljati". Drugi osumnjičeni je pak izjavio kako bi pozdravio uvođenje muslimanskih enklava u Austriji, navodi ORF. Istraga je još uvijek u tijeku.</p>