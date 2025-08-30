Obavijesti

ZARAZNA BOLEST

Bedrenica u Hercegovini! Već je uginulo 10 goveda, ostale životinje stavljene u karantenu

Foto: Zvonimir Barisin

Bedrenica je opasna zarazna bolest koju izaziva bakterija Bacillus anthracis, a može se prenijeti i na ljude. Životinje su zakopane na propisan način i izvršena je sanacija terena

Deset goveda uginulo je od posljedica bedrenice na farmi u Hercegbosanskoj županiji, što je prvi slučaj pojave te bolesti kod životinja u Bosni i Hercegovini ove godine.

Na farmi u Bosanskom Grahovu ovoga tjedna uginulo je ukupno deset goveda zaraženih bedrenicom, a ostale životinje stavljene su u karantenu, priopćeno je iz Federalne uprave civilne zaštite.

Veterinarska stanica u Livnu je nakon sumnje u zarazu uzela uzorke krvi od tri uginule životinje, nakon čega je analizom u Veterinarskom fakultetu u Sarajevu potvrđena sumnje na zaraznu bolest.

Županijska veterinarska inspekcija odmah je poduzela sve zakonom propisane mjere.

Životinje su zakopane na propisan način i izvršena je sanacija terena u skladu s pravilnikom o mjerama za suzbijanje i iskorjenjivanje bedrenice kod životinja.

BEDRENICA Veterinarski institut objavio: Ukupno 80 uzoraka uginule stoke pozitivno na bedrenicu
Veterinarski institut objavio: Ukupno 80 uzoraka uginule stoke pozitivno na bedrenicu

Bedrenica je opasna zarazna bolest koju izaziva bakterija Bacillus anthracis, a može se prenijeti i na ljude.

Zaražene životinje se ne liječe, već se provode mjere nadzora zabrana kretanja, zbrinjavanje lešina, čišćenje i dezinfekcija, kontrola glodavaca i obvezno cijepljenje.

NOVI PODACI Ukupno 97 uzoraka uginule stoke pozitivno na bedrenicu
Ukupno 97 uzoraka uginule stoke pozitivno na bedrenicu

Hrvatski veterinarski institut izvijestio je da je tijekom ljeta zabilježeno više desetaka slučajeva zaraze bolesti bedrenice.

