Ukupno 97 uzoraka uginule stoke pozitivno na bedrenicu

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva objavilo je u četvrtak da je zaključno s današnjim danom - 14. kolovoza, od ukupno zaprimljena 184 uzorka uginule stoke 150 stavljeno u obradu te da je na bedrenicu pozitivno 97 uzoraka.

Tijekom 14. kolovoza zaprimljeno je devet uzoraka uški s okolnom muskulaturom (9 goveda) od kojih su tri odbijena zbog uznapredovalih autolitičkih promjena.

Svi danas dostavljeni uzorci poslani su iz Veterinarske ambulante Drniš (9 goveda). Zaključno s 14. kolovoza, ukupno je zaprimljeno 184 uzorka (151 govedo, 7 koza, 23 ovce, 1 magarac, 1 konj, 1 lane) od kojih je 150 stavljeno u postupak obrade. Među obrađenim uzorcima pozitivan rezultat je polučilo 97 uzoraka (87 goveda, 2 koze, 6 ovaca, 1 lane i 1 magarac).

Danas su dva uzorka bila pozitivna (Miočić, Drniš), zaprimljeni 13. kolovoza.

Do sada je negativan rezultat dalo 47 uzoraka.

Pozitivne životinje su iz Općine Vrlika na 12 objekata + lane (43 goveda, 1 koza, 1 ovca, 1 lane), Civljane na 4 objekta (2 goveda, 2 ovce, 1 koza), Biskupija na 5 objekata (3 goveda, 2 ovce), Drniš na 5 objekata (18 goveda), Ružić na 10 objekata (19 goveda, 1 ovca, 1 magarac), Kijevo na 2 objekta (2 goveda).

Od ukupnog broja zaprimljenih uzoraka, za 34 uzorka je stanje procijenjeno nepodesnim za bakteriološku pretragu radi izrazito uznapredovalih truležnih procesa, a šest su još u postupku obrade (zaprimljeni 14. kolovoza), objavilo je Ministarstvo na svojim internetskim stranicama.