'Belgijanci su se tukli kao Rocky Balboa! To u životu nisam vidio'

Bili su na podu i pošteno se mlatili. Potrčao sam za njima i rastavio ih. Ali oni su se opet dohvatili ni 50 metara dalje, ispričao nam je vlasnik kafića u kojem su Belgijanci pili

<p>Pijani Belgijanci mlatili su se međusobno šakama i nogama na Branimiru u ponedjeljak oko 23.30. Ja sam s prijateljem taman šetala psa pa sam sve snimila. Brzo se odigralo, a kasnije sam čula da su se nastavili tući u apartmanu kojeg su iznajmili i svega ga stukli, javila nam je čitateljica iz Zadra Lara Parenta.</p><p>Kaže da je vidjela dvije policijske marice kako traže strane tučaroše. I u policiji su nam potvrdili događaj, a kako još nisu završili obradu, ne znaju za što će točno prijaviti pijane turiste. Uhitili su dvojicu i odveli ih iza rešetaka da ohlade glave i otrijezne se. Mlađi (25) je imao 1,99, a 27-godišnjak 2,17 promila alkohola u krvi. Čim dođu k sebi, čeka ih kriminalistička obrada. S njima je bio i treći mladić koji se nije tukao. </p><p>Razgovarali smo i s vlasnikom kafića u kojem su mladi Belgijanci tog dana pili i koji ih je u nekoliko navrata razdvajao.</p><p>- Došli su na piće rano ujutro, najprije su pili u kombiju belgijskih tablica, a onda su došli kod nas u kafić. Pili su i opili se, ali su bili mirni i otišli su. Vratili su se oko 19 sati s nekim Hrvatima, mislim Zadranima, u društvu. Jedan od njih je htio podmiriti račun, ali nije imao dovoljno novca kod sebe pa je ostavio mobitel kao garanciju da će se vratiti s novcem - kaže nam vlasnik (48) obližnjeg kafića koji je htio ostati anoniman. </p><p>Kako nam je ispričao, Belgijanac se vratio, a zatim ga zamolio da mu vrati telefon da nekoga na zove. Razgovarao je i vikao preko telefona, a zatim od vlasnika zatražio led jer ga je netko udario na parkingu. </p><p>- Mislim da je bio netko do Hrvata, a zašto, ne znam. Međutim, on je poludio na svoje sunarodnjake jer mu nisu priskočili u pomoć. U pola razgovora zaletio se prema mostu i potukao se sa svojima. Bili su na podu i pošteno se mlatili. Potrčao sam za njima i rastavio ih. Ali oni su se opet dohvatili ni 50 metara dalje. Opet sam ih rastavio, ali nakon 50-ak metara opet su se potukli. Ja to čudo u životu nisam vidio. Naši se potuku pa odu kući, a ovi kao pijetlovi, ne puštaju, nikako stati. Baš su se pošteno šaketali - ispričao je. </p><p>- Gosti kafića su mi rekli da ih više ne rastavljam, pa i nisam, nije uopće imalo smisla. Svakih pet minuta bi se ponovno dohvatili, kao da su u ringu. A najnevjerojatnije od svega je bilo to što je ovaj stariji u pauzi od tučnjave, došao u kafić i podmirio račun kojeg je dugovao ovaj mlađi, što je bio ostavio mobitel kao zalog. Potom se vratio na ulicu i opet su se potukli, ma čudo neviđeno! Do apartmana su se potukli još dva puta, padali, dizali se na noge i nastavljali se tući kao Rocky Balboa! Ali kad sam kroz prozor vidio da se tuku i u apartmanu, da lete stakleni stolovi, nazvao sam policiju. Došli su i odvezli ih, a čuo sam da je sav apartman stučen, da su čak i pjate i sve posuđe porazbijali, i to u luksuznom apartmanu - kaže nam vlasnik. </p><p>Razgovarali smo i s vlasnikom apartmana koji nije bio u Zadru u vrijeme žestoke tučnjave te je zbog toga morao doći u utorak. </p><p>- Osim puno nereda i prljavštine, razbijenog stola, čaša i vina, dobro smo prošli. Ima tu još puno stakla koje je ostalo neoštećeno, a i namještaj je dobre kvalitete pa šteta nije tako velika kako izgleda. Bio sam u policiji i dao izjavu, ne želimo ih dodatno teretiti ni naplatiti im štetu jer su se dobro napatili, imali su groznu noć. Puni su modrica, oči su im zatvorene i to im je dovoljno. Samo nek idu u Belgiju i tamo rade gluposti ako žele - rekao nam je vlasnik apartmana (38) koji je također želio ostati anoniman.</p><p>Kaže da je apartman već popravio i počistio za novo iznajmljivanje te da nema štete koju nismo mogli slikati.</p>