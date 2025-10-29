Obavijesti

Belgijski ministar obrane: Ako Rusi napadnu Bruxelles, sravnit ćemo Moskvu sa zemljom

Piše Filip Sulimanec,
Foto: Wikimedia Commons

Francken je dodao da ga više zabrinjava ruska upotreba hibridnog ratovanja nego prijetnja konvencionalnim napadima. „Krstareća raketa na Bruxelles? Primjena Članka 5 je nešto što se podrazumijeva, bez obzira na definiciju. Putin to neće učiniti.

Belgijski ministar obrane Theo Francken snažno je stao u obranu Atlantskog saveza, ustvrdivši da bi NATO „sravnio Moskvu sa zemljom“ ako bi Rusija napala Bruxelles.

U opsežnom intervjuu za De Morgen, Francken je govorio o nizu ključnih strateških pitanja, uključujući rat u Ukrajini, europsku obranu, hibridno ratovanje i nuklearnu odvraćanje. Na pitanje boji li se da bi ruski predsjednik Vladimir Putin mogao pokrenuti konvencionalni raketni napad na Bruxelles, njegov je odgovor bio nedvosmislen: „Ne, jer bi tada udario u srce NATO-a, a tada bismo sravnili Moskvu.“

Francken je izrazio snažnu potporu američkom vodstvu unutar NATO-a te ponovio svoje povjerenje u Članak 5., klauzulu o uzajamnoj obrani koja je temelj Saveza.

Foto: Wikimedia Commons

Odgovarajući na pitanje bi li američki predsjednik Donald Trump poštovao Članak 5., Francken je rekao:

 - Naravno da bi. U Europi postoji ogromna predrasuda prema američkoj vladi. Zašto ga ne bi poštovao - rekao je.

Francken je dodao da ga više zabrinjava ruska upotreba hibridnog ratovanja nego prijetnja konvencionalnim napadima. „Krstareća raketa na Bruxelles? Primjena Članka 5 je nešto što se podrazumijeva, bez obzira na definiciju. Putin to neće učiniti. Više me brinu scenariji sive zone: mali zeleni ljudi koji potiču rusku manjinu u Estoniji protiv ‘nacističkog režima’. Prije nego što to shvatite, anektirali su dio Estonije.“

Europska vojska?

Svi koji su se nadali da će ministar obrane podržati ideju o zajedničkoj europskoj obrani bit će razočarani Franckenovim stavom o toj temi.

U intervjuu za De Morgen kritizirao je veće europske zemlje zbog „maksimiziranja vlastitih tržišta“ te doveo u pitanje kako bi se države koje trenutačno ne mogu surađivati ni u nabavi vojne opreme mogle integrirati u zajedničku vojsku.

„Tko vjeruje u europsku vojsku, prodaje zračne dvorce“, rekao je. „Srećom, imamo NATO, koji je ponovno pokazao svoju učinkovitost kroz protuzračnu obranu u Poljskoj i Estoniji.“

