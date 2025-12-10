Belgijskom ovčaru u Međimurju razrezali vrat. Traže počinitelja: 'Pas je zadržan na liječenju!'

Nepoznati počinitelj napao je u srijedu, 3. prosinca u Kuršlancu belgijskog ovčara i zadao mu reznu i ubodnu ranu u predjelu vrata. Ozlijeđeni pas, u vlasništvu 29-godišnjaka, hitno je zbrinut u veterinarskoj ambulanti u Čakovcu, gdje je zadržan na daljnjem liječenju.

Kaznenu prijavu podnijela je Zaštitarsko ekološka udruga Prijatelji životinja i prirode, a policija je provela početno kriminalističko istraživanje. Utvrđeno je da je životinja bila izložena nepotrebnim bolima i patnjama, navode iz PU međimurske.

Kriminalističko istraživanje se nastavlja kako bi se utvrdile sve relevantne okolnosti počinjenja kaznenog djela te otkrio počinitelj. Ujedno, protiv počinitelja zbog počinjenja kaznenog djela ubijanja ili mučenja životinja, podnijet će se kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu.