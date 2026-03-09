S tržišta hitno povlače Zoltex

Farmaceutska tvrtka Belupo u suradnji s Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) pokrenula je povlačenje svih dostupnih serija lijeka Zoltex 40 mg, praška za pripremu otopine za injekciju, s hrvatskog tržišta. Odluka se odnosi na serije A99A1, A2VO1, XDOF1, X2XK1 i X2XJ1, a povlačenje se provodi do razine ljekarni.

Razlog za ovu mjeru je sumnja u kakvoću lijeka. Kako je priopćio HALMED, tijekom provjere u otopini su uočene čestice za koje se pretpostavlja da potječu od materijala zatvarača na pakiranju.

Povlačenje se provodi iz predostrožnosti. U Agenciji naglašavaju da pacijenti neće ostati bez terapije jer su na tržištu dostupni drugi lijekovi koji sadrže istu djelatnu tvar i dolaze u istom farmaceutskom obliku.

HALMED je pritom podsjetio zdravstvene djelatnike da su dužni prijaviti svaku sumnju na nuspojavu ili neispravnost lijeka. Pacijentima koji su primijetili moguće nuspojave preporučuje se da se jave svom liječniku ili ljekarniku kako bi se dogovorili o nastavku terapije. Nuspojave se mogu prijaviti i izravno HALMED-u.