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SMRTNA KAZNA

Izraelski ministar s gradilišta: 'Teroristi zaslužuju samo jedno. Gradimo objekt za vješanje!'

Piše Filip Sulimanec,
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Izraelski ministar s gradilišta: 'Teroristi zaslužuju samo jedno. Gradimo objekt za vješanje!'
Foto: Itamar Ben Gvir via Telegram
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Nedavno je u intervjuu s bivšim taocem iz Gaze, Romom Braslavskim rekao da  u Gazi svake noći treba ubiti između 30 i 40 ljudi

U središnjem Izraelu gradi se zatvorsko krilo za ljude osuđene na smrt zbog kaznenih djela povezanih s terorizmom, nakon donošenja zakona kojim se uvodi smrtna kazna za osuđene teroriste. Pravni stručnjaci, organizacije za ljudska prava i oporbeni zastupnici u Knessetu naglašavaju da se zakon u praksi neće primjenjivati na izraelske Židove optužene za nasilje ili terorizam nad Palestincima.

BRANIO PLJUVANJE PRED KRŠĆANE Ben Gvir: Svake noći treba ubiti između 30 i 40 ljudi u Gazi
Ben Gvir: Svake noći treba ubiti između 30 i 40 ljudi u Gazi

Inicijativu promoviraju ministar nacionalne sigurnosti Ben-Gvir i njegova stranka Otzma Yehudit, kojima su stroži uvjeti u zatvorima za sigurnosne zatvorenike i uvođenje smrtne kazne glavni politički prioriteti. Planirani objekt bio bi projektiran posebno za smještaj zatvorenika osuđenih na smrt te bi, prema planovima koje je opisao Ben-Gvirov ured, uključivao i određeni prostor za izvršenje smrtnih kazni vješanjem. 

 - Obećao sam pogoršati uvjete teroristima u zatvorima i obećanje smo ispunili. Obećao sam donijeti Zakon o smrtnoj kazni za teroriste i to smo učinili. A sada počinje i izgradnja objekta za vješanje - rekao je Ben-Gvir i dodao da pišu povijest i da teroristi zaslužuju smrt vješanjem.

Treba ubijati u Gazi

Nedavno je u intervjuu s bivšim taocem iz Gaze, Romom Braslavskim rekao da  u Gazi svake noći treba ubiti između 30 i 40 ljudi. 

 -  Nije tajna da se ne slažem s premijerom. Smatram da bi u Gazi trebalo provoditi ciljana ubojstva i eliminirati 30 do 40 ljudi svake noći. I to ne samo one koji predstavljaju neposrednu prijetnju, tamo postoje ljudi koji nisu dostojni života. Oni ne bi trebali živjeti. Oni nisu ni ljudi - rekao je Ben Gvir.

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Komentari 3
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