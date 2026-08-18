Izraelski ministar s gradilišta: 'Teroristi zaslužuju samo jedno. Gradimo objekt za vješanje!'

U središnjem Izraelu gradi se zatvorsko krilo za ljude osuđene na smrt zbog kaznenih djela povezanih s terorizmom, nakon donošenja zakona kojim se uvodi smrtna kazna za osuđene teroriste. Pravni stručnjaci, organizacije za ljudska prava i oporbeni zastupnici u Knessetu naglašavaju da se zakon u praksi neće primjenjivati na izraelske Židove optužene za nasilje ili terorizam nad Palestincima.

Inicijativu promoviraju ministar nacionalne sigurnosti Ben-Gvir i njegova stranka Otzma Yehudit, kojima su stroži uvjeti u zatvorima za sigurnosne zatvorenike i uvođenje smrtne kazne glavni politički prioriteti. Planirani objekt bio bi projektiran posebno za smještaj zatvorenika osuđenih na smrt te bi, prema planovima koje je opisao Ben-Gvirov ured, uključivao i određeni prostor za izvršenje smrtnih kazni vješanjem.

"Terrorists deserve only one thing - death by hanging."



Israel is building its first dedicated death-row wing and execution chamber following new legislation mandating the death penalty for so called convicted Palestinian "terrorists".



Israel’s National Security Minister… pic.twitter.com/xYSGzZYfXU — Saad Abedine (@SaadAbedine) August 18, 2026

- Obećao sam pogoršati uvjete teroristima u zatvorima i obećanje smo ispunili. Obećao sam donijeti Zakon o smrtnoj kazni za teroriste i to smo učinili. A sada počinje i izgradnja objekta za vješanje - rekao je Ben-Gvir i dodao da pišu povijest i da teroristi zaslužuju smrt vješanjem.

Treba ubijati u Gazi

Nedavno je u intervjuu s bivšim taocem iz Gaze, Romom Braslavskim rekao da u Gazi svake noći treba ubiti između 30 i 40 ljudi.

- Nije tajna da se ne slažem s premijerom. Smatram da bi u Gazi trebalo provoditi ciljana ubojstva i eliminirati 30 do 40 ljudi svake noći. I to ne samo one koji predstavljaju neposrednu prijetnju, tamo postoje ljudi koji nisu dostojni života. Oni ne bi trebali živjeti. Oni nisu ni ljudi - rekao je Ben Gvir.