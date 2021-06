Tomislav Tomašević preuzeo je Grad Zagreb. U HRT-ovoj emisiji Otvoreno komentirali su glavni tajnik zagrebačke GO HDZ-a Davor Filipović, nezavisni zastupnik u Skupštini grada Zagreba Renato Petek, zastupnik u Skupštini grada Zagreba (Stranka rada i solidarnosti) Ivica Lovrić, Igor Peternel (Domovinski pokret) i Sandra Benčić (Možemo!).

Benčić je poručila kako je i sam gradonačelnik rekao da je financijska situacija teška, ali rješiva. Istaknula je kako postoji rješenje da se financije stabilizirani te da se rebalansom proračuna dovedu u red do kraja godine. Što se tiče Holdinga i društava u vlasništvu Grada Zagreba, situacija je složenija, navodi.

- Minus Holdinga je značajan, ne govorimo u dugu prema kreditnim institucijama nego o minusu. On je za 2020. iznosio 305 milijuna kuna, to je jedan od značajnijih dugova Holdinga u povijesti. Holding će trebati duži period racionalizacije i stabilizacije financiranja. Neki će se dugovi morati refinancirati. Situacija u gradu Zagrebu i Holdingu je loša, svi smo to znali, ali ona nije nerješiva i ona se neće prelijevati na leđa građana. Idemo u racionalizaciju upravljanja i troškova koje proizvodi sam grad - istaknula je.

Ivica Lovrić, izabrani zastupnik u Skupštini grada Zagreba (Stranka rada i solidarnosti) rekao je kako je stanje sukladno i primjereno vremenu u kojem živimo. Poručio je kako je na financije grada velike posljedice ostavio potres, ali i korona kriza.

- Sukladno tome stanje je dobro i zadovoljavajuće i nema razloga za širenje panike. Drago mi je čuti od Benčić da se neće prelijevati preko leđa građana i da neće poskupljivati komunalne usluge jer za to ne vidim razloga - rekao je.

Što se tiče duga Holdina, Lovrić je poručio kako neka društva nisu radila po nekoliko mjeseci - tramvaju nisu vozili, a radnici su dobivali plaće, autobusni kolodvor nije radio. Dodaje kako se "sve to slilo u taj dug" koji je posljedica covida i potresa.

Na njegovu izjavu je reagirala Benčić koja je poručila kako je 1,3 milijarde kuna minusa koje je Zagreb napravio iz 2019., kada nije bilo pandemije i potresa.

- Minus koji je iskazan za 2020. godinu je negdje oko 80 milijuna kuna, no uvidom u izvještaje vidjeli smo da nije potpuni podatak. Postoji dug Grada prema Holdingu, prema Zagrebačkim otpadnim vodama i prema ZET-u koji je na razini 550 milijuna kuna koji se nije platio 2020. godine nego se prebacilo na 2021. godinu. Tu je i kredit od HBOR-a i kreditnih institucija 300 i nešto milijuna kuna i Covid pozajmica od Vlade veća od 400 milijuna kuna. Ako kredite ne brojimo, može se reći da je najveći dio minusa generiran iz 2019. kad nije bilo potresa i pandemije, zbog lošeg gospodarenja - navela je.

- Primjerice ured gradonačelnika godišnje je trošio milijune kune na rezano cvijeće i vijence. Imao je nabavu vozila za najam vozila 4-5 milijuna kuna da bi se time vozili pročelnici i predsjednici vijeća gradskih četvrti koji su te automobile imali 24 sata na dan. Ne vidim niti jedan razlog da pročelnici imaju gradske automobile. Radi se o 1¸51 automobilu preko ureda gradonačelnika, to nije čitav vozni park - objasnila je.

Lovrić je reagirao i poručio kako se on vraća u 2015. godinu kada je poreznim rasterećenjima Vlade, Zagreb od 2015. do 2019. izgubio 5,1 milijardu kuna.

- To je refleksija onoga što se dogodilo u 2019. Da nije bilo potresa i pandemije 2020. to bi se anuliralo u 2020. - rekao je.

Davor Filipović, glavni tajnik zagrebačke gradske organizacije HDZ-a,rekao je kako je u kampanji naglašavao kako je ključ napretka grada Zagreba upravo odgovorno upravljanje financijama.

- To je preduvjet bez kojeg se ne mogu realizirati kapitalni projekti. Treba stabilizirati gradske financije jer one nisu dobre. O tome sam govorio još u rujnu prošle godine. Proračun mora biti uravnotežen, prihodi moraju pokrivati rashode, a to u Zagrebu nije bio slučaj. Prihodi su kontinuirano rasli od 2017. do 2019., a ključ je kontrola rashodovne strane proračuna koje treba staviti pod kontrolu. Upozoravao sam na visoke kamate koje grad plaća za neke kredite od 6,5% i 6,8% i treba ih brzo refinancirati. Imovinom se nije upravljalo efikasno jer grad ima gotovo 5000 stanova i gotovo 2000 poslovnih prostora, rashodi su bili 393 milijuna kuna veći od prihoda, rekao je Filipović i poručio kako su to stvari koje se moraju hitno napraviti kako bi Zagreb išao naprijed i da se nada kako će neke od tih stvari napraviti i Tomašević.

Renato Petek, izabrani nezavisni zastupnik u Skupštini grada Zagreba, smatra da je Holding održiv ako se restrukturira i ako se neće isplaćivati nepotrebno novac za vanjske usluge koje mogu obaviti gradske tvrtke.

- Mnoge stvari koje treba napraviti rekao je i sada gospodin Filipović, i o tome je govorio i ranije u skupštini ali je poslije toga digao ruku za daljnje zaduženje, novi proračun i daljnje dubioze. Drago mi je da je to sad uvidio i vjerujem da ćemo dobiti i njegovu potporu za dobre odluke, dobro gospodarenje imovinom, racionalizaciju troškova - rekao je Petek.