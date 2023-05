Benčić: Hrvatska među tri najugroženije članice Europske unije zbog klimatskih promjena

Saborska zastupnica Sandra Benčić (Možemo!) rekla je u petak u Karlovcu kako je poznato da je Hrvatska zbog klimatskih promjena jedna od tri najugroženije članice EU-a te da su poznati modeli kako će te promjene utjecati na vremenske prilike kod nas, ali Vlada nije u stanju povesti nas u prilagodbe.

Na konferenciji za novinare o poplavama na obali jučer rekordno nabujale Korane Benčić je istaknula da su poplave posljedice klimatskih promjena te da ona dvije i pol godine u Saboru naglašava važnost ulaganja u Civilnu zaštitu i prilagodbu na promjene jer će poplave i ekstremne suše biti sve češće.

- HDZ ne želi prihvatiti činjenicu da su klimatske promjene najveća sigurnosna ugroza za Hrvatsku, da klimatske promjene već živimo, pa je tako najveća ugroza za Hrvatsku Vlada koja ne zna prioritizirati prilagodbe na klimatske promjene- rekla je Benčić.

- HDZ ignorira naša upozorenja i rješenja, vrlo obrazložene amandmane, potkrijepljene znanstvenim dokazima, da nam trebaju veća ulaganja u obranu od poplava i u prilagodbu na suše, i zato ih smatramo odgovornim za ovakvo stanje- istaknula je Benčić i dodala da je “ključno napraviti zaokret o korištenju sredstva iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti".

- Taj plan i služi ulaganju u osnovnu infrastrukturu u svrhu prilagodbe klimatskim promjenama- rekla je i pozvala na velike promjene.

Benčić je istaknula da bi ključni dokument za plan prilagodbe klimatskim promjenama trebao biti državni prostorni plan kojim bi se odredilo na koji se način upravlja prostorom, a koji bi uvažio zaštitu riječnih obala pa bi se rijeke na određenim mjestima mogle prirodno izlijevati u retencije, a u obalnim bi se koridorima svaka gradnja trebala zabraniti.

Obale bi, rekla je Benčić, trebale imati “stupanj zaštite barem kao Jadranska obala”.

Član Možemo! Gordan Bosanac pozvao je na jačanje Civilne zaštite.

- Prije nekoliko godina je usvojen zakon da se napravi izvaninstitucionalni fond za jačanje Civilne zaštite u Hrvatskoj i za naknadu šteta koje su se dogodile. On je mogao biti oslonjen na izvore iz EU fondova i već biti vrlo bogat, no taj fond nitko nikada nije niti pokrenuo, već je HDZ uletio sa svojim konceptom domovinske sigurnosti, koji nikada nije bio upaljen- rekao je Bosanac i ustvrdio kako je to zato što je “bio krivo dizajniran, kao svojevremeni predizborni trik”.

Karlovački oporbeni gradski vijećnik Dobriša Adamec (Možemo!) kritizirao je sustav obrane od poplave koji je u izgradnji, Hrvatske vode i generalnog direktora Zorana Đurokovića. Rekao je da Đuroković osam godina ponavlja iste fraze, a nije se krenulo s iskorištavanjem kanala Kupa-Kupa i retencije Kupčina ili prokopa Korana-Kupa.

- Forsira se gradnja nasipa koji ustvari samo premještaju poplave na druga mjesta, a taj sustav obrane uopće nije sukladan klimatskim promjenama jer sabiranje rijeka u uske koridore potpuno je krivi koncept i karlovački projekt obrane od poplava treba revidirati- zaključio je Adamec.

