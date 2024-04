Benčić: Mirovine su znatno pale u odnosu na prosječnu plaću

Premijerska kandidatkinja Možemo! Sandra Benčić rekla je u petak kako su mirovine u mandatu premijera Andreja Plenkovića pale u odnosu na prosječnu plaću, a bez obzira na to što su u nekakvom apsolutnom iznosu rasle, ipak su manje nego što su bile 2015., što predstavlja daljnji pad standarda.

"Meni je osobno nevjerojatno da nisu izračunali koliko treba povećati mirovine kako bi one došle u određeni odnos prema prosječnoj plaći. HDZ je cijelo vrijeme imao politiku krpanja i davanja nekakvih dodataka i pomoći i time mirovine pretvaraju u socijalnu kategoriju", rekla je Benčić na konferenciji za novinare.

Upozorila je i kako mirovine nisu socijalna kategorija već je to novac koji su ljudi zaradili.

"To je njihov novac, a ne novac koji im država da kao milostinju. Naš je plan povećati mirovine u njihovom osnovnom djelu koji onda, kada se povisi zajedno s polugodišnjim usklađenjima, u četiri godine će doći do 67 posto prosječne plaće u Hrvatskoj. To nam je cilj", naglasila je Benčić.

Na pitanje jesu li migranti prijetnja i ugroza nacionalne sigurnosti i treba li Hrvatska imati vojsku na granicama, Benčić je odgovorila kako je stav Možemo! da je najveća ugroza nacionalne sigurnosti odlazak više od 260 tisuća mladih ljudi većinski obitelji iz Hrvatske jer to nije samo demografsko pitanje već vuče za sobom održivost mirovinskog i zdravstvenog sustava te gospodarstva.

"Način na koji desnica potencira da je svatko tko dođe u Hrvatsku prijetnja nacionalnoj sigurnosti klasična je desničarska politika temeljena na strahu. Oni svoje političke bodove skupljaju na način da generiraju strah od nečega. Naš izbor kao zelene ljevice je da našu politiku temeljimo na nadi, a ne na strahu", poručila je Benčić.

Ponovila je kako Hrvatska treba Vladu koja će, kako je rekla "nepotkupljivo i odgovorno raditi u javnom interesu i koja će imati hrabrosti napokon provesti reforme za koje odavno znamo da su nužne da bismo krenuli naprijed".

Nositeljica liste u osmoj izbornoj jedinici Dušica Radojčić rekla je da Možemo! nudi zaokret od onih politika koji su državu dovele u ovo stanje u kojem se zemlja nalazi gdje se ljudi masovno iseljavaju iz Hrvatske.

"Želimo promijeniti taj model razvoja i zaustaviti iseljavanje te pružiti mogućnost prvenstveno mladima da nađu posao i da svoju budućnost planiraju u Hrvatskoj", poručila je Radojčić. Dodala je i kako se u Istri Možemo! želi odmaknuti od klijentelističkog modela koji je do sada bio fokusiran isključivo na turizam i trgovinu te diversificirati gospodarstvo kako bi se stvorili uvjeti za ostanak.