Benčić: Morska obala i plaže trebaju ostati svima dostupni

Saborska zastupnica platforme Možemo! Sandra Benčić izjavila je u petak u Dubrovniku kako je rasprava o nacrtu prijedloga Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama borba za pravo građana da more, morska obala i plaže ostanu opći, javni i svima jednako dostupni.

Na konferenciji za medije na Lapadskoj obali u Dubrovniku Benčić je istaknula kako nacrt prijedloga ima i dobrih strana, ali je zabrinjavajući niz stavki koje vode daljnjoj komercijalizaciji pomorskog dobra.

- Što znači isključiva koncesija plaža u nenaseljenim mjestima? To je nedopustivo. Plaže i obala su zajedničko dobro, što je određeno i Ustavom RH. Uz to nasipavanje obale je fenomen na našoj obali kako bi se oteo dio mora, a nacrt to legalizira.

Napominje kako se ne može dopustiti "devastaciju koja će ugroziti obalni okoliš, samo radi par ležaljki više“.

Benčić je ocijenila kako je upitan rok koncesije od 99 godina, koji, smatra, treba skratiti na 50 godina, uz mogućnost produljenja na još deset u slučaju ekonomske neisplativosti. Dodala je da Hrvatska ne bi smjela izabrati smjer razvoja turizma kao u Turskoj ili dijelovima Grčke.

- Pomorsko dobro postalo je zadnja linija obrane nečeg općeg i zajedničkog, čemu građani imaju pristup. U ovom zakonu treba podvući crtu i reći da više nema posezanja za javnim i zajedničkim- rekla je Benčić.

Predsjednik stranke Srđ je Grad Đuro Capor ustvrdio je da ni nacrt prijedloga Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama ni Strategija razvoja turizma nisu odgovor na probleme na obali.

- Uzurpacija pomorskog dobra, kršenje koncesije i betonizacija obale nastavit će se neometano, a lokalna zajednica imat će sve manje utjecaja- dodao je. Capor kaže da HDZ neće zaštititi interes lokalne zajednice, jer je, kako tvrdi, upregnut u klijentelističke odnose s developerima i koncesionarima.

Županijski vijećnik SJG Marko Giljača podsjetio je kako su platforma Možemo! i SJG održali niz tribina „Za Obalu“, gdje su građani prepoznali grabež javnog pomorskog dobra i pritisak investitora na prvi red obale.

- Građani su protiv ograničavanja pristupa, naplate ulaska i zagrađivanja pomorskog dobra, a jesu za dostupnost pomorskog dobra, uvođenje reda u prostorne planove i redovite kontrole postojećih koncesija. Nedostaje stvarna kontrola, a imamo brojne devastacije obale, od nasipanja do nezakonite izgradnje. Megaprojekti donose vrlo malu dobit lokalnoj zajednici, a veliko su opterećenje za komunalnu infrastrukturu- rekao je Giljača.

Dodao je kako će sve komentare građana na njihovim tribinama uvrstiti u primjedbu na nacrt prijedloga zakona.

