Benčić najavila tužbe zbog laži o djedu: 'Lakoća kojom se danas napada protivnike izaziva jezu'

Saborska zastupnica Sandra Benčić ponovno se oglasila o, kako tvrdi, lažnim optužbama koje se posljednjih dana šire o njezinu pokojnom djedu. Gostujući u Političkom intervjuu tjedna Večernji TV-a rekla je kako joj se nitko nije ispričao zbog tvrdnji da je njezin djed nakon Drugog svjetskog rata ubio čovjeka i oteo mu farmu konja.

Benčić je poručila kako takve optužbe njezinoj obitelji nanose veliku štetu, posebno članovima koji nisu uključeni u politiku.

"Mojoj je obitelji to nanijelo veliku štetu, posebno mojim roditeljima i bratu koji nisu u politici i koji doživljavaju zbog toga ozbiljne neugodnosti", kazala je.

Dodala je kako smatra da danas ljudi bez posljedica mogu javno iznositi teške optužbe bez ikakvih dokaza, a da pritom nailaze i na prešutno odobravanje dijela političke scene.

"Lakoća kojom se danas napada političke protivnike potpunim lažima, lažima o članovima obitelji i to preminulim članovima obitelji koji se više ne mogu braniti izaziva jezu", poručila je.

Najavila je i moguće sudske tužbe zbog širenja, kako kaže, neistina o njezinoj obitelji. Objasnila je da prema pravnim savjetima ona osobno ne može podnijeti tužbu zbog povrede prava pokojnog djeda, već bi to mogao učiniti njezin otac kao najbliži srodnik.

"Međutim, evo, razgovarala sam s ocem i on je spreman i želi pokrenuti tužbu zbog klevete protiv ljudi koji ovako lažu", rekla je Benčić.

U intervjuu se osvrnula i na pregovore oko izbora sudaca Ustavnog suda te oštro kritizirala premijera Andrej Plenković zbog načina na koji vodi političke pregovore.

"To je bilo ludovanje. Od retorike do nastupa i do činjenice da ne želi priznati da je godinu dana opstruirao izbor predsjednika Vrhovnog suda", kazala je.

Poručila je kako HDZ pokušava izazvati razdor između SDP-a i Možemo, ali smatra da u tome neće uspjeti.

"HDZ će raditi sve i radi sve ne bi li na bilo koji način unio razdor između SDP -a i Možemo. Ali to se neće dogoditi", istaknula je.

Benčić je govorila i o inflaciji, za koju je odgovornost izravno pripisala Vladi.

"To je samo i isključivo Plenkovićeva inflacija", rekla je, dodajući da Hrvatska nije dovoljno otporna na vanjske energetske i prehrambene šokove.

Kritizirala je i način trošenja europskih sredstava, navodeći da se novac ulaže u turističke projekte umjesto u proizvodnju hrane ili stanogradnju za mlade.

Dotaknula se i društvenih podjela oko manifestacija poput Hoda za život i Trnjanskih kresova, poručivši kako se u demokratskom društvu ne bi smjelo relativizirati pitanje fašizma.

"Ti koji to osporavaju imaju vjerojatno simpatije za fašizam i ustaštvo koje je bilo. To nije ideološka razlika, to je civilizacijska razlika", kazala je Benčić.

Govoreći o dvostrukim kriterijima u politici i društvu, osvrnula se i na slučaj Josipa Dabre.

"Jer onda on ima moć reći što je dozvoljeno i kad je, a kad nije. U normalnim državama to rade sudovi, a u autokratskim državama to rade premijeri", zaključila je.