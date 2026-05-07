Obavijesti

News

Komentari 2
OGORČENA JE

Benčić najavila tužbe zbog laži o djedu: 'Lakoća kojom se danas napada protivnike izaziva jezu'

Piše Ivan Jukić,
Čitanje članka: 2 min
Benčić najavila tužbe zbog laži o djedu: 'Lakoća kojom se danas napada protivnike izaziva jezu'
Zagreb: Sandra Benčić o plivajućem PDV-u i inflaciji | Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Benčić je poručila kako takve optužbe njezinoj obitelji nanose veliku štetu, posebno članovima koji nisu uključeni u politiku

Saborska zastupnica Sandra Benčić ponovno se oglasila o, kako tvrdi, lažnim optužbama koje se posljednjih dana šire o njezinu pokojnom djedu. Gostujući u Političkom intervjuu tjedna Večernji TV-a rekla je kako joj se nitko nije ispričao zbog tvrdnji da je njezin djed nakon Drugog svjetskog rata ubio čovjeka i oteo mu farmu konja.

Benčić je poručila kako takve optužbe njezinoj obitelji nanose veliku štetu, posebno članovima koji nisu uključeni u politiku.

POGLEDAJTE VIDEO:

"Mojoj je obitelji to nanijelo veliku štetu, posebno mojim roditeljima i bratu koji nisu u politici i koji doživljavaju zbog toga ozbiljne neugodnosti", kazala je.

Dodala je kako smatra da danas ljudi bez posljedica mogu javno iznositi teške optužbe bez ikakvih dokaza, a da pritom nailaze i na prešutno odobravanje dijela političke scene.

"Lakoća kojom se danas napada političke protivnike potpunim lažima, lažima o članovima obitelji i to preminulim članovima obitelji koji se više ne mogu braniti izaziva jezu", poručila je.

'NISU NI PROVJERILI IME' Sandra Benčić: Opskurni portali šire laži da mi je djed ubio čovjeka 1945. i oteo mu farmu
Sandra Benčić: Opskurni portali šire laži da mi je djed ubio čovjeka 1945. i oteo mu farmu

Najavila je i moguće sudske tužbe zbog širenja, kako kaže, neistina o njezinoj obitelji. Objasnila je da prema pravnim savjetima ona osobno ne može podnijeti tužbu zbog povrede prava pokojnog djeda, već bi to mogao učiniti njezin otac kao najbliži srodnik.

"Međutim, evo, razgovarala sam s ocem i on je spreman i želi pokrenuti tužbu zbog klevete protiv ljudi koji ovako lažu", rekla je Benčić.

U intervjuu se osvrnula i na pregovore oko izbora sudaca Ustavnog suda te oštro kritizirala premijera Andrej Plenković zbog načina na koji vodi političke pregovore.

"To je bilo ludovanje. Od retorike do nastupa i do činjenice da ne želi priznati da je godinu dana opstruirao izbor predsjednika Vrhovnog suda", kazala je.

OŠTRO PREPUCAVANJE Sanader je Hajdaša nazvao pudlicom, javio se i Grmoja: 'Odjednom sam i ja kriv za suce'
Sanader je Hajdaša nazvao pudlicom, javio se i Grmoja: 'Odjednom sam i ja kriv za suce'

Poručila je kako HDZ pokušava izazvati razdor između SDP-a i Možemo, ali smatra da u tome neće uspjeti.

"HDZ će raditi sve i radi sve ne bi li na bilo koji način unio razdor između SDP -a i Možemo. Ali to se neće dogoditi", istaknula je.

Benčić je govorila i o inflaciji, za koju je odgovornost izravno pripisala Vladi.

"To je samo i isključivo Plenkovićeva inflacija", rekla je, dodajući da Hrvatska nije dovoljno otporna na vanjske energetske i prehrambene šokove.
Kritizirala je i način trošenja europskih sredstava, navodeći da se novac ulaže u turističke projekte umjesto u proizvodnju hrane ili stanogradnju za mlade.

o blokadi izbora ustavnih sudaca Sanader: Hajdaš Dončić je balkanska pudlica Benčićke
Sanader: Hajdaš Dončić je balkanska pudlica Benčićke

Dotaknula se i društvenih podjela oko manifestacija poput Hoda za život i Trnjanskih kresova, poručivši kako se u demokratskom društvu ne bi smjelo relativizirati pitanje fašizma.

"Ti koji to osporavaju imaju vjerojatno simpatije za fašizam i ustaštvo koje je bilo. To nije ideološka razlika, to je civilizacijska razlika", kazala je Benčić.

Govoreći o dvostrukim kriterijima u politici i društvu, osvrnula se i na slučaj Josipa Dabre.

"Jer onda on ima moć reći što je dozvoljeno i kad je, a kad nije. U normalnim državama to rade sudovi, a u autokratskim državama to rade premijeri", zaključila je.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
SCENA UŽASA Vozač izgubio kontrolu, kamion se prevrnuo na ogradu: Sve je puno policije!
NESREĆA U DUGOPOLJU

SCENA UŽASA Vozač izgubio kontrolu, kamion se prevrnuo na ogradu: Sve je puno policije!

Policija dodaje da je u tijeku očevid, a po dovršetku će biti poznato više informacija
STIŽE NEVRIJEME Upalili su žuti alarm za dvije hrvatske regije
UPALJEN METEOALARM

STIŽE NEVRIJEME Upalili su žuti alarm za dvije hrvatske regije

Kiša i grmljavinsko nevrijeme obilježit će prijepodne, osobito na Jadranu, dok se od sredine dana očekuju sunčanija razdoblja i nešto ugodnije vrijeme.
NEVRIJEME U RIJECI 'Tako jako pada da i šahtovi lebde u zraku'
POGLEDAJTE SNIMKU

NEVRIJEME U RIJECI 'Tako jako pada da i šahtovi lebde u zraku'

Već od sredine dana očekuju se sve češća sunčana razdoblja, najprije na zapadu zemlje, pa će dio građana ipak uspjeti uhvatiti predah od kiše

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026