Obavijesti

News

Komentari 7
PLJUŠTE REAKCIJE

Benčić o Dabrinim uvjetima: 'On je posljedica utrke prema dnu, a otvorio ju je Plenković u srpnju'

Piše Laura Šiprak, Antonela Šaponja,
Čitanje članka: 2 min
Benčić o Dabrinim uvjetima: 'On je posljedica utrke prema dnu, a otvorio ju je Plenković u srpnju'
Zagreb: Sandra Benčić dala izjavu za medije | Foto: Mia Slafhauzer/PIXSELL

Benčić je istaknula da joj se čini neozbiljnim kada se politički fokus na radikalizaciju društva svodi na jednu osobu

Admiral

Djeluje mi neozbiljno kad se sav politički fokus oko radikalizacije društva svodi na Josipa Dabru, rekla je Sandra Benčić (Možemo!) koja se osvrnula na uvjete Josipa Dabre, koji je u četvrtak najavio da će dati ostavku u Saboru ako se isti ispune.

Podsjetimo, Dabro se posljednjih dana našao u središtu pozornosti javnosti nakon što je objavljena snimka na kojoj pjeva stihove koji veličaju ustaškog poglavnika Antu Pavelića. Snimka je izazvala oštre reakcije dijela političke scene i javnosti. Slučaj je otvorio pitanje stabilnosti vladajuće većine. Dario Hrebak (HSLS) oštro je kritizirao Dabru nazvavši ga “glupim desničarom” te premijeru Andreju Plenkoviću dao rok od 30 dana da riješi situaciju s DP-ovim zastupnikom, uz poruku da HSLS u suprotnom neće sudjelovati u koaliciji.

VOLIM PITI I U VLASTI BITI GREATEST SHITS Dabro želi na Eurosong, pa smo mu složili CD. Ovo je top lista skandal-hitova
GREATEST SHITS Dabro želi na Eurosong, pa smo mu složili CD. Ovo je top lista skandal-hitova

- Država i hrvatski narod ne smiju nikada biti taoci jednog čovjeka. Nitko toga nije vrijedan, pa tako ni ja, niti to želim biti, neovisno o tome jesu li razlozi za takve zahtjeve utemeljeni ili ne - rekao je Dabro danas, pa otkrio svoje uvjete. O tome pročitajte više OVDJE.

Benčić je istaknula da joj se čini neozbiljnim kada se politički fokus na radikalizaciju društva svodi na jednu osobu.

- Ne pada mi napamet komentirati ideje i prijedloge Josipa Dabre. Djeluje mi neozbiljno kad se sav politički fokus oko radikalizacije društva svodi na Josipa Dabru. Dabro je samo posljedica utrke prema dnu koju je u srpnju otvorio Andrej Plenković. Krenulo je onog trenutka kad je Gordan Jandroković dozvolio ustaški poklič u Hrvatskom saboru - rekla je Benčić.

PRATITE NA 24SATA VIDEO Dabro: 'Spreman sam napustiti Sabor, uz jedan uvjet'
VIDEO Dabro: 'Spreman sam napustiti Sabor, uz jedan uvjet'

Ona smatra da je riječ o relativizaciji koju, kako tvrdi, predvodi premijer.

- Ovo je relativizacija i relativizacija koju je pokrenuo Andrej Plenković koji stoji iza dvostrukih konotacija i mjerila. Pa njegovi ministri i dužnosnici mogu ustaševati, kao i njihovi miljenici, dok će primjerice djeca koja to rade u školi dobiti ukor, a ne znaju što to znači jer su vidjeli na televiziji i imaju devet godina - dodala je.

HSLS navodi da Dabrinim uvjetima nema problema.

- Krajem 90-ih donijeli smo deklaraciju kojom osuđujemo sve totalitarne režime, i to 20 godina prije nego što je osnovan Domovinski pokret. Mi s time nemamo problem. Pričekat ćemo, ovo pomalo sliči na španjolske sapunice. Svjestan sam da je riječ o priči vezanoj uz stabilnost koalicije - kazao je politički tajnik HSLS-a Darko Klasić.

- Domovinski rat je antifašistički rat i ne možemo ga svrstavati u Drugi svjetski rat. Drugi svjetski rat bio je antifašistički, a nisu ga vodili samo komunisti. Churchill je prvi antifašist. “Za dom spremni” i “Smrt fašizmu, sloboda narodu” nisu isto, ali možda mogu biti u tom kontekstu. Izjave gospodina Dabre o braniteljima iz 40-ih, rekao bih, pokazuju nepoznavanje povijesnih činjenica. Moramo sjesti i vidjeti što će biti - dodao je.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 7
Šipić o Dabri: Svi smo svjesni da je to pogrešno i nepotrebno!
KOMENTIRAO I DEMOGRAFIJU

Šipić o Dabri: Svi smo svjesni da je to pogrešno i nepotrebno!

Upitan kako to da se Dabro nije ispričao, ministar je rekao da je suvišno bilo što više komentirati, dok je na pitanje je li koalicija stabilna ocijenio kako nema potrebe oko toga stvarati paniku
UŽAS U SESVETAMA 'Ulica je bila puna krvi. Čuo sam da je netko izboden. Bilo je kao u hororu!'
POLICIJA NA TERENU

UŽAS U SESVETAMA 'Ulica je bila puna krvi. Čuo sam da je netko izboden. Bilo je kao u hororu!'

Kako su nam javili čitatelji, kod mjesta užasa bila su tri policijska automobila
Lijek je dostupan bogatima da smršave, ali dijabetičarima nije. Oni čekaju i do dvije godine!
OZEMPIČKA DRŽAVA

Lijek je dostupan bogatima da smršave, ali dijabetičarima nije. Oni čekaju i do dvije godine!

Novi lijekovi zaustavljaju brojne komplikacije, uštedjeli bi na liječenju naših pacijenata da se toliko ne čeka, kaže endokrinologinja Prašek.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026