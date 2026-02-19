Benčić o Dabrinim uvjetima: 'On je posljedica utrke prema dnu, a otvorio ju je Plenković u srpnju'

Djeluje mi neozbiljno kad se sav politički fokus oko radikalizacije društva svodi na Josipa Dabru, rekla je Sandra Benčić (Možemo!) koja se osvrnula na uvjete Josipa Dabre, koji je u četvrtak najavio da će dati ostavku u Saboru ako se isti ispune.

Podsjetimo, Dabro se posljednjih dana našao u središtu pozornosti javnosti nakon što je objavljena snimka na kojoj pjeva stihove koji veličaju ustaškog poglavnika Antu Pavelića. Snimka je izazvala oštre reakcije dijela političke scene i javnosti. Slučaj je otvorio pitanje stabilnosti vladajuće većine. Dario Hrebak (HSLS) oštro je kritizirao Dabru nazvavši ga “glupim desničarom” te premijeru Andreju Plenkoviću dao rok od 30 dana da riješi situaciju s DP-ovim zastupnikom, uz poruku da HSLS u suprotnom neće sudjelovati u koaliciji.

- Država i hrvatski narod ne smiju nikada biti taoci jednog čovjeka. Nitko toga nije vrijedan, pa tako ni ja, niti to želim biti, neovisno o tome jesu li razlozi za takve zahtjeve utemeljeni ili ne - rekao je Dabro danas, pa otkrio svoje uvjete. O tome pročitajte više OVDJE.

Benčić je istaknula da joj se čini neozbiljnim kada se politički fokus na radikalizaciju društva svodi na jednu osobu.

- Ne pada mi napamet komentirati ideje i prijedloge Josipa Dabre. Djeluje mi neozbiljno kad se sav politički fokus oko radikalizacije društva svodi na Josipa Dabru. Dabro je samo posljedica utrke prema dnu koju je u srpnju otvorio Andrej Plenković. Krenulo je onog trenutka kad je Gordan Jandroković dozvolio ustaški poklič u Hrvatskom saboru - rekla je Benčić.

Ona smatra da je riječ o relativizaciji koju, kako tvrdi, predvodi premijer.

- Ovo je relativizacija i relativizacija koju je pokrenuo Andrej Plenković koji stoji iza dvostrukih konotacija i mjerila. Pa njegovi ministri i dužnosnici mogu ustaševati, kao i njihovi miljenici, dok će primjerice djeca koja to rade u školi dobiti ukor, a ne znaju što to znači jer su vidjeli na televiziji i imaju devet godina - dodala je.

HSLS navodi da Dabrinim uvjetima nema problema.

- Krajem 90-ih donijeli smo deklaraciju kojom osuđujemo sve totalitarne režime, i to 20 godina prije nego što je osnovan Domovinski pokret. Mi s time nemamo problem. Pričekat ćemo, ovo pomalo sliči na španjolske sapunice. Svjestan sam da je riječ o priči vezanoj uz stabilnost koalicije - kazao je politički tajnik HSLS-a Darko Klasić.

- Domovinski rat je antifašistički rat i ne možemo ga svrstavati u Drugi svjetski rat. Drugi svjetski rat bio je antifašistički, a nisu ga vodili samo komunisti. Churchill je prvi antifašist. “Za dom spremni” i “Smrt fašizmu, sloboda narodu” nisu isto, ali možda mogu biti u tom kontekstu. Izjave gospodina Dabre o braniteljima iz 40-ih, rekao bih, pokazuju nepoznavanje povijesnih činjenica. Moramo sjesti i vidjeti što će biti - dodao je.