Benčić o HDZ-u i otpadu, HDZ-ovci joj uzvratili 'paljbom': 'Nesposobni ste, ali i besramni'

Nakon što je odgovarala na pitanja novinara o odlagalištu otpada Jakuševec, Sandra Benčić, predsjednica Kluba Možemo, o toj temi je govorila i za saborskom govornicom. U slobodnom govoru je ponovila kako je pozadina problema Jakuševec i problem gospodarenja otpadom na nacionalnoj razini.

- HDZ je od 2005. uspio napraviti tri Centra za gospodarenje otpadom, od kojih je treći u testnoj fazi. Dva su u Istarskoj i Primorsko-goranskoj županiji, gdje nikada niste bili na vlasti pa mi je jasno da se tamo to uspjelo napraviti. U trećoj, taman kad se krenuo financirati projekt CGO-a, niste bili na vlasti. Tako da to nešto govori o tome koja je sposobnost i koji su kapaciteti vaših županija za gospodarenje otpadom. 20 godina postoji problem Jakuševca i drugih odlagališta u Hrvatskoj. 2018. EK radi analizu odlagališta, pet su ih obišli i nijedan nije u skladu s propisima i to je premijer Plenković znao. Od 2016. do danas Hrvatska je dobila više od 20 opomena zbog otpada - istaknula je, između ostalog, Benčić.

I tako digla HDZ-ovce na noge i pokrenula žustru raspravu.

- Pa dokle će vam za sve vaše nesposobnosti i greške biti kriv HDZ? Mislim da vam je vrijeme da promijenite PR agenciju jer su vas građani prokužili. Prevarili ste ih, a sada molite pomoć, sad vam je premijer Plenković sposoban i vapite da vam on riješi situaciju za ono što što ste vi nadležni u Gradu - poručila joj je Danica Baričević, a ostali stranački kolege nastavili.

- U tri i pol godine boravka ovdje u Saboru nisam čuo ovakvo kupanje i pranje kao od strane gospođe Benčić, da traži odgovornost u svemu osim u vlastitoj nesposobnosti. To je fenomenalno - kazao je Goran Ivanović.

U dokazivanje tko je sposobniji uključila se i Majda Burić.

- Ne samo da ste potkapacitirani i nesposobni, vi ste izrazito besramni. Odgovornost za tragediju na Jakuševcu je jedino i isključivo na gradonačelniku Tomaševiću i na opciji Možemo. Preuzmite je već jednom i nemojte tražiti krivce negdje drugdje. Može vam biti sve skupa sram - naglasila je HDZ-ova zastupnica, kojoj je odgovorila Benčić.

- Samo vi možete biti, da ne kažem koja životinjska vrsta, koja bi se na takvoj vrsti katastrofe naslađivala. To vam je jednako, gospođo Burić, kao da ja vama kažem da je HDZ isključivo odgovoran za tragediju koja se dogodila u Osijeku, a nisam vam to niti jednom rekla. Dapače, vrlo sam jasno određivala gdje je i na kome odgovornost. Ali to govori o vama - poručila je.

U obranu Možemo stala je predsjednica GLAS-a Anka Mrak Taritaš ukazavši da se problem Jakuševca nije riješio 20 godina. Zastupnica Možemo, Jelena Miloš, podsjetila je HDZ-ovce da su za vrijeme Bandića glasali za Centar za gospodarenje otpadom u Resniku, što sad opstruiraju.

- Kad su bili na vlasti s Milanom Bandićem nisu ništa riješili, a sada nama govore. Imate jednako tako odgovornost za otpad, ne samo u Zagrebu nego u cijeloj Hrvatskoj - poručila je HDZ-ovcima, a njihov Stipan Šašlin je, pak, nju podsjetio da je Možemo, kad je došao na vlast, prvo otišao fotografirati se na Jakuševec s naglaskom da će im to biti prioritet.

- Prošle su tri godine, niste napravili doslovno ništa - kazao je, a Miloš ponovila njihovu licemjernost da su glasali za Resnik, a sada, pred parlamentarne izbore, to opstruiraju.