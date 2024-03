Benčić o Milanovićevoj odluci: 'To je drugo iznenađenje danas. Ali HDZ je sada sigurno gotov'

- To je sigurno iznenađenje, nije to nitko sigurno očekivao ovaku blizu izbora. To je drugo iznenađenje danas, prvo je da imamo izbore u srijedu što smatram da je dobro jer će izlaznost biti velika. Smatram to naravno pojačanjem unutar koalicije SDP-a. Sasvim smo sigurni da naš blok i blok okupljen oko SDP-a sigurno pobjeđuje HDZ na sljedećim izborima - kazala je kandidatkinja za premijerku stranke Možemo, Sandra Benčić.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 03:10 Benčić o Milanoviću | Video: Laura Šiprak 24sata

- HDZ više ne postoji na vlasti. To im je valjda sada jasno. To koliko se oni nas boje cijelo vrijeme govori činjenica da ne prođe dan, a da nas ne spomenu ili ne napadnu - dodala je Benčić.

<<< Sve o šok-odluci Zorana Milanovića pratite na jednom mjestu OVDJE >>>