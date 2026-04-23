Benčić: Plenković je odlučio poništiti natječaj za ustavne suce, malo se 'preobećao'...

Uoči sutrašnje sjednice Odbora za Ustav na kojoj se trebaju utvrditi kandidati za tri nova suca Ustavnog suda, predstavnice ljevice poručile su u četvrtak da neće glasati za HDZ-ov prijedlog, a Sandra Benčić je ustvrdila kako je jasno da je premijer Andrej Plenković odlučio poništiti natječaj.

"Svima je, nakon Plenkovićevog zadnjeg istupa, jasno da je on odlučio poništiti natječaj za izbor tri nova suca Ustavnog suda. To je vidljivo iz odluke da oni sutra sami s Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav imena koji su si oni sami izmislili, bez pregovora s drugom stranom, upute na plenarnu sjednicu. O tome će se glasati, a dogovora nema, znači, glasanje će propasti, što znači da će natječaj završiti. Plenković to, naravno, zna, tako je to i postavio da bi natječaj poništio”, izjavila je Benčić (Možemo!) u Saboru.

Smatra da to Plenković radi "zato što se malo 'preobećao', kako se u narodu kaže, i natječaj će završiti, a on će reći da je opozicija kriva jer nije glasala za njegovu ucjenu i tako će priča okončati”.

Ponovila je stav lijeve oporbe da je Plenković taj koji godinu dana blokira izbor predsjednika Vrhovnog suda, kazavši da još uvijek nije sazvan Odbor za pravosuđe da bi se taj proces odblokirao, dok su u opoziciji jasno rekli da neće biti spajanja procesa izbora za Ustavni i Vrhovni sud. On i dalje inzistira na tom protuustavnom uvjetu, a mi na njegove ucjene nećemo pristati, poručila je.

Upozorila je i da će posljedice neizbora predsjednika Vrhovnog suda biti ozbiljne te da su već danas vidljive. "Postavlja se pitanje je li u ovom trenutku blokirano odlučivanje o slučaju franak na Vrhovnom sudu jer nema tko odlučiti o izuzeću suca, što je zahtjev koji su postavile banke i na njega se mora odgovoriti, a jedino predsjednik Vrhovnog suda može odgovoriti na to, no mi ga nemamo”, ustvrdila je.

Upitala je i hoće li to sada blokirati razrješenje tog slučaja, pri čemu je riječ o desecima tisuća ljudi koji godinama čekaju povrat štete koja im je napravljena, zbog Plenkovićeve inflacije vrijednost tog novca pada, a on, napominje, namjerno blokira izbor predsjednika Vrhovnog suda i razrješenje slučaja kredita u švicarskim francima.

Mrak Taritaš: Plenković je porobio sve institucije koje je mogao

Anka Mrak Taritaš (GLAS) također navodi da već 14 mjeseci nemamo predsjednika Vrhovnog suda i 'nikome ništa, naš se premijer oko toga ne uzbuđuje, to mu je ne-tema'. Ustavni sud nam je u krnjem sastavu, a prije nekoliko mjeseci premijer Plenković je rekao "ili će biti kako ja kažem ili neće biti", što je, istaknula je, njegova apsolutno nedopustiva poruka – od tri, moja su dva, a vi se dogovorite oko trećeg.

„Sve institucije u zemlji koje je mogao, porobio je, a one koje još uvijek nije, želi porobiti. Nema šanse da glasam za ustavne suce kako premijer traži, ali poruka koju šaljemo je neusporedivo gora – imali smo 60-ak visokokvalitetnih ljudi u pravu koji su se javili na prvi natječaj za ustavne suce, na drugi ih se javilo 13, a pitam se koliko će ih se javiti na ponovljeni natječaj. Onaj tko drži do svog digniteta reći će da ne želi u tome sudjelovati i ne želi da se njegovo ime povlači po novinama ili da ga premijer spominje kao svoj odabir”, ustvrdila je.

Napomenula je i da Miroslav Šepraović kao predsjednik Ustavnog suda potpisao jedan akt u kojem stoji da Ustavni sud ne smije i ne može biti preslik političkog sastava parlamenta. Iza toga bih rekla točka, i svima je sve jasno, smatra Mrak Taritaš.