Čelnci Vlade i Sabora poklonili su se žrtvama: 'Relativizaciju NDH tolerira državni vrh...'

Komemoracijom "Sjećanje za budućnost" obilježena je 81. obljetnica proboja zatočenika iz ustaškog koncentracijskog logora Jasenovac, odana počast žrtvama i svima stradalima tijekom ustaškog režima te iskazano poštovanje preživjelim logorašima. Prema podacima Javne ustanove Spomen-područje Jasenovac, u 1337 dana postojanja logora poimence je utvrđeno više od 83.000 žrtava. Tijekom gotovo četiri godine bilo je to mjesto sustavnog stradanja muškaraca, žena i djece - Srba, Roma i Židova, ali i političkih zatvorenika te pripadnika drugih naroda, uključujući Hrvate, Bošnjake i Slovence. Premijer Andrej Plenković, koji je u Jasenovac stigao s petero svojih ministara, upitan je može li se istodobno graditi kultura sjećanja i uzvikivati pozdrav "za dom spremni".

- Kultura sjećanja je nešto što radimo kontinuirano, kroz naš obrazovni sustav, što su naše političke vrijednosti. Što se tiče te jedne jedine pjesme koja je vezana za početak Domovinskog rata, mi smo bezbroj puta opisali u kojem je kontekstu ona napravljena, kao budnica u Domovinskom ratu. To treba itekako odvojiti od ovoga što se odnosi na Drugi svjetski rat - rekao je Plenković.

Ponovno je rekao kako je nužno razlikovati njegovu uporabu u razdoblju Drugog svjetskog rata od konteksta Domovinskog rata, u kojem su pojedine pjesme nastale kao ratne budnice.

- Mislim da je jasna praksa policije i sudova. Imate mnogo prekršajnih prijava i odgovarajuće presude. Stvar je jasna - naveo je Plenković i poručio kako nema revitalizacije koja možda živi u komunikacijskom prostoru, ali ako se pogleda supstanca, nje nema.

Naime, upravo premijer je u javni prostor uveo termin dvostrukih konotacija spomenutog pozdrava, a on se potom počeo koristiti i u drugim situacijama. Prvi put iskoristio ga je u svojoj izjavi 2016. godine, a kasnije je osnovano povjerenstvo koje je imalo zadaću, nakon analize, predložiti odgovarajuće institucionalne i zakonske okvire kako bi se hrvatsko društvo odredilo prema simbolima totalitarnih sustava. Ono je 2018. godine objavilo preporuke kojima je potvrđeno da je "ZDS" protuustavan, ali se može iznimno dopustiti u strogo ograničenim komemorativnim situacijama za HOS i tu je uveden pojam "dvostruke konotacije". Premijer je došao na probu Marka Perkovića Thompsona prije zagrebačkog megakoncerta prošloga ljeta, a na koncertu su bili njegovi ministri i predsjednik Sabora Gordan Jandroković. Spomenuti pjevač pjesmu "Bojna Čavoglave" počinje upravo spornim pozdravom.

- Pokazali smo da poštujemo žrtvu, da suosjećamo s obiteljima onih koji su ovdje ubijeni, a isto tako osuđujemo i ustaški režim, koji je te zločine počinio - rekao je jučer Jandroković.

Bivši predsjednik države Stjepan Mesić prozvao je državni vrh jer tolerira relativizaciju NDH i zločine iz Drugog svjetskog rata.

- Dovoljno vam je da premijer otiđe pokloniti se jednom NDH nostalgičaru. To je sramotno, ali što možemo - rekao je Mesić.

Centar za suočavanje s prošlošću Documenta upozorio je da Javna ustanova Spomen-područje Jasenovac više od desetljeća djeluje u vrlo teškim okolnostima. Krajnje vrijeme je da se Vlada, Ministarstvo kulture i medija, Ministarstvo znanosti i obrazovanja i sve druge institucije angažiraju u podizanju kapaciteta JUSP Jasenovca, čuvanju pamćenja žrtava logora, potpori znanstvenog istraživanja i promociji opće edukacije hrvatskog društva o zločinima ustaškog režima.

- Vrijeme je da Vlada prestane utirati put poricanju zločina ustaškog režima - poručuju uz napomenu da je Jasenovac redovito meta institucionalnih i neinstitucionalnih grupacija koje pokušavaju zatirati pamćenje ili poricati samu činjenicu tih zločina.

Upozorili su na to kako ubrzanim širenje ustaškog znakovlja i simbola, naročito pokliča “Za dom spremni”, u javnom prostoru, medijima, čak i Saboru, nastaje klima sveopće negacije ustaških zločina i njihovih razmjera. Jasenovac je, kažu, i dalje fokus neznanstvenih napora segmenta hrvatske politike koji iskrivljavanjem činjenica nastoji dostići probitke.