Benčić priznala: 'Jesam, HDZ sam nazvala 'stokom'. Sve mi se skupilo u toj jednoj riječi...'

Nakon što je HDZ na društvenim mrežama objavio video sa sjednice saborskog Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav te ustvrdio da je Sandra Benčić uvrijedila članove parlamentarne većine, zastupnica Možemo! javno je priznala da je izgovorila riječ koja se čuje na snimci. Na videosnimci koju je objavio HDZ vidi se kako Benčić prolazi pokraj kamere, a nakon što izlazi iz kadra čuje se riječ "stoka". Iz vladajuće stranke ustvrdili su da je komentar bio upućen predsjedniku Odbora Ivanu Malenici i ostalim zastupnicima parlamentarne većine. - 'Stoka!' - tako je S. Benčić u Hrvatskom saboru nazvala Ivana Malenicu i ostale koleg(ic)e iz parlamentarne većine - poručili su iz HDZ-a u objavi na Facebooku. Uz to su Benčić prozvali i ironičnim komentarima o njezinu političkom djelovanju i obrazovanju.

Nedugo nakon toga oglasila se i sama zastupnica Možemo!, potvrdivši da je riječ doista izgovorila te da se odnosila na HDZ.

- Jesam. Rekla sam to. I odnosilo se na HDZ - poručila je Benčić.

Objasnila je kako je njezina reakcija uslijedila nakon sjednice na kojoj se raspravljalo o kandidatima za suce Ustavnog suda. Prema njezinim riječima, vladajući su kandidature zastupnicima dostavili tek večer prije sjednice, dok je rasprava zakazana već za sljedeće jutro.

Benčić tvrdi da ju je dodatno razljutilo obrazloženje HDZ-ovih predstavnika da je takav način rada uobičajen te smatra da je riječ o još jednom primjeru političkog postupanja kojim se od drugih očekuje da bez propitivanja prihvate donesene odluke.

Poručila je i kako je u tom trenutku osjećala frustraciju kakvu, kako navodi, svakodnevno osjećaju brojni građani kada smatraju da ih politika podcjenjuje ili ignorira njihove probleme.

U svojoj objavi navela je niz primjera zbog kojih je, kaže, nezadovoljna radom vladajućih, od izjava ministara o inflaciji i zdravstvenom sustavu do odgovornosti za rast troškova života.

- Sve mi se to danas skupilo u jednoj riječi - istaknula je.

Benčić smatra da će se sada rasprava voditi o samom izrazu koji je upotrijebila, umjesto o načinu funkcioniranja institucija i političkim odlukama koje, prema njezinu mišljenju, dovode do pada povjerenja građana u sustav.

Dodala je kako joj je žao ako su njezine riječi čuli drugi ljudi, no smatra da najveći problem hrvatske politike nije jedna riječ izgovorena u afektu.

- Ne pristajem na politiku u kojoj je veći problem riječ izgovorena u frustraciji nego sustav koji tu frustraciju svakodnevno proizvodi - poručila je.

Podsjetimo, na sjednici Odbora za Ustav u utorak je potvrđena lista kandidata za ustavne suce, a raspravu je obilježilo i negodovanje oporbe zbog kratkog roka u kojem je ta točka uvrštena na dnevni red.