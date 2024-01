Benčić: Treba nam Istražno povjerenstvo, SDP: Ministricu pod istragu, ako ne i u zatvor

Iz svega što se do sada objavilo evidentno je da postoji vrlo opravdana sumnja da je ministrica kulture platila Geodetskom fakultetu ogromna sredstva bez natječaja za neupotrebljivi sadržaj I da nije dobila ono što je ugovorila. I ne samo da nije dobila ono što je ugovorila, nego, kad je to i shvatila, nije ona bila ta koja je oko toga provela internu istragu, a onda i obavijestila institucije poput DORH-a zbog sumnje na određena kaznena djela. Da je to napravila, sebe bi zaštitila. Ali nije, već i dalje evidentno pokušava zaštititi Geodetski fakultet, odnosno preko njih sebe koja je taj ugovor napravila, poručuje predsjednica Kluba Možemo Sandra Benčić komentirajući ministricu kulture i medija Ninu Obuljen Koržinek i najnovija otkrića oko afere "Geodetski fakultet."

Podsjetimo, Telegram je jučer objavio tvrdnje HAZU-a o tome kako ih je Ministarstvo ignoriralo kada su tražili 3D snimke Muzeja arhitekture koje je napravio Geodetski fakultet, a koje je za posao skeniranja zgrada nakon potresa u ožujku 2020. angažiralo Ministarstvo kulture i to bez natječaja. Stoga su, tvrde iz HAZU-a, morali naručiti novo snimanje. Ministarstvo im je isplatilo novac za to - dakle snimanje iste zgrade plaćeno je dva puta. Ali to nije sve, HAZU je naveo i cijenu po kojoj su oni platili skeniranje te zgrade, a koje je čak osam puta manja od one koliko je naplatio Geodetski fakultet.

Ministrica Obuljen Koržinek to je demantirala naglasivši kako se radi o lažnoj vijesti te da su Ministarstvo, Gradski zavod, HAZU i Muzej cijelo vrijeme bili u komunikaciji, što, istaknula je, dokazuje i korespondencija koju ima putem maila. Projektanti su, tvrdi suprotno od HAZU-a, imali snimke Geodetskog fakulteta, a zašto ih nisu koristili - ne zna.

Benčić smatra da cijelu ovu stvar treba raščistiti do kraja.

- Ako je točno da je Geodetski fakultet napravio snimke i da su te snimke adekvatne za izradu projekata obnove, da služe projektantima - neka ih ministrica pokaže. To je prvo. Drugo, razgovarat ćemo s opozicijom, s obzirom na ova najnovija otkrića, da li je potrebno, a smatram da jest, da se osnuje i Istražno povjerenstvo u Saboru pa da vidimo što se dogodilo sa silnim milijunima koje je Ministarstvo isplatilo za moguće nepostojeće ili neupotrebljive snimke. Treba utvrditi činjenice je li ono što je plaćeno i dobiveno, po kojoj cijeni i je li uopće ono što je dobiveno upotrebljivo za svrhu zbog koje je naručeno. Ako nije upotrebljivo, treba utvrditi je li to ministrica znala i ako je znala zašto ništa po tom pitanju nije napravila. Jer u tom dijelu leži njena odgovornost - kaže Benčić.

Zastupnica i predsjednica GLAS-a Anka Mrak Taritaš ističe kako je razgovarala s brojnim projektantima koji su joj potvrdili da je sve što Telegram piše istina.

- Prema mojim saznanjima i u razgovoru s kolegama koji se bave projektiranjem, od prve do zadnje riječi je ono što je Telegram objavio istina. Kad je bio potres ministrica je odlučila sklopiti ugovor s Geodetskom fakultetom, koji im je rekao da ima kamere, da će izaći na teren i da će napraviti 3D snimke, i ja tu apsolutno razumijem nju da je rekla "super." Ali, sad tu dolazi veliki ali, to je sve zajedno trebalo iskontrolirati. Pokazalo se da su napravili posao traljavo, da su snimali zgrade koje uopće nisu zaštićeni spomenici kulture, da su nekoliko puta snimali istu zgradu, da su snimali zgrade sa zelenim naljepnicama, da projektanti nisu imali pojma da se to radi i da kasnije, kad su doznali da se to radi, nisu imali strojeve na kojima mogu uopće otvoriti te snimke, da su one bile loše napravljene pa se moralo ponovno izaći na teren i da im glavnina toga što je naručilo Ministarstvo nije koristilo. Svi projektanti kažu da ono što su od njih dobili nije u većini slučajeva dobro - kaže.

SDP-ova Mirela Ahmetović, u kontekstu izjava bivšeg šefa, a sada predsjednika Republike Zorana Milanovića o tome da je HDZ-ov ministar Damir Habijan gej, poručuje kako je žalosno da se priča o tome, a ne o ministrici Obuljen Koržinek.

- Žalosno je da danas pričamo tome tko je koje orijentacije u bilo kojem smislu, a ne pričamo o tome da ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek treba završiti pod istragom, ako ne i u istražnom zatvoru - naglasila je.