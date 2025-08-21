Obavijesti

News

Komentari 1
FAZA DONOŠENJA ODLUKE

Benjamin Netanyahu: 'Izrael kreće u pregovore o primirju u Gazi i puštanju talaca'

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Benjamin Netanyahu: 'Izrael kreće u pregovore o primirju u Gazi i puštanju talaca'
Foto: JACK GUEZ

Netanyahu najavio pregovore za oslobađanje talaca iz Gaze, dok vojska nastavlja pritisak! Mobilizacija u tijeku, ali primirje na stolu?

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu izjavio je u četvrtak da će Izrael odmah početi pregovore o oslobađanju talaca iz Gaze i kraju gotovo dvogodišnjeg rata po uvjetima prihvatljivim Izraelu. Obraćajući se vojnicima raspoređenima u Gazi, Netanyahu je rekao da se sreo sa zapovjednicima i odobrio planove za zauzimanje grada Gaze i uništenje Hamasa.

"Istovremeno, dao sam upute da se odmah krene u pregovore o puštanju svih naših talaca i okončanju rata po uvjetima koji su prihvatljivi Izraelu", rekao je. "U fazi smo donošenja odluka".

Izraelska vojska je u četvrtak nastavila s pritiskom na grad Gazu. U srijedu je pozvala 60.000 rezervista, što ukazuje na to da vlada nastavlja s planom unatoč međunarodnim osudama.

FINANCIRALA JU EUROPA Izraelci srušili školu u izgradnji na Zapadnoj obali, EU zgrožena
Izraelci srušili školu u izgradnji na Zapadnoj obali, EU zgrožena

Mobilizacija desetaka tisuća vojnika vjerojatno će potrajati tjednima, što posrednicima daje vremena da pokušaju premostiti razlike u vezi novog prijedloga primirja koji je Hamas prihvatio, a Izrael na njega tek treba odgovoriti.

Plan predviđa 60-dnevno primirje, puštanje desetero živih talaca koje Hamas drži u Gazi i 18 tijela. Izrael bi zauzvrat oslobodio 200 palestinskih zatvorenika.

Izrael je ranije tražio da Hamas odjednom pusti svih 50 talaca. Izraelski dužnosnici vjeruju da ih je 20 živo.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
IMAMO OPTUŽNICU Evo kako je Rotim 'utopio' Beroša: 'Pozder mi je rekao da ima kombinaciju'
DETALJI AFERE

IMAMO OPTUŽNICU Evo kako je Rotim 'utopio' Beroša: 'Pozder mi je rekao da ima kombinaciju'

Krešimir Rotim tvrdi da je dobio polovan uređaj zbog marketinga, no Uskok je našao dokaz da je Neurospine dobio novi uređaj, da se Rotim druži s Pozderom, večera s Petračem, a Beroša na kavu zove s 'frende'
Horvatinčić na uvjetnoj slobodi. Već je na moru: 'U zatvoru me najviše mučio jutarnji alarm'
EKSKLUZIVNE FOTOGRAFIJE TAJKUNA

Horvatinčić na uvjetnoj slobodi. Već je na moru: 'U zatvoru me najviše mučio jutarnji alarm'

Tomislav Horvatinčić je 18. srpnja odlukom Županijskog suda u Puli pušten na uvjetni otpust te je tako završio na slobodi
FOTO Pogledajte kaos nakon strašne nesreće na A3 i sudara! Kolone su preko 10 kilometara
SUDAR PET VOZILA

FOTO Pogledajte kaos nakon strašne nesreće na A3 i sudara! Kolone su preko 10 kilometara

A3 BREGANA - LIPOVAC Pet vozila stranih tablica sudarilo se između čvorova Jakuševec i Zagreb. Kolone su ogromne. Kako doznajemo, ozlijeđeno je desetero ljudi, među njima i dvogodišnje dijete

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025