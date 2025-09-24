Izraelci izbjegli izbacivanje iz europskih natjecanja. Dinamo s Maccabijem ipak igra u Srbiji

Izrael te izraelski klubovi zasad su izbjegli isključenje iz svih Uefinih natjecanja zahvaljujući snažnom diplomatskom lobiranju i pritisku Sjedinjenih Američkih Država. Izvršni odbor krovne europske nogometne organizacije trebao je raspravljati o prijedlogu da se izraelskim klubovima i reprezentaciji zabrani nastup zbog rata u Gazi, no američka reakcija zaustavila je glasovanje.

Izraelski mediji pišu da bi prijedlog uvjerljivo prošao da se glasovanje održalo, dok su diplomatski i sportski dužnosnici iz Izraela i inozemstva proteklih tjedana radili na sprječavanju izbacivanja. Veliku ulogu odigrao je i Katar, koji sustavno traži da Uefa i Fifa uklone Izrael iz međunarodnog nogometa. Na dodjeli Zlatne lopte u Parizu posebno se istaknuo Nasser al-Khelaifi, predsjednik PSG-a i prvi čovjek Qatar Sports Investments, čiji je govor pokazao koliko snažan utjecaj Katar ima u europskom nogometu.

Ujedinjeni narodi u nekoliko izvješća optužuju Izrael za genocid u Gazi, a pojedini članovi njihovih tijela otvoreno pozivaju na njegovo izbacivanje iz svih sportskih natjecanja. Palestinski nogometni savez također kontinuirano traži suspenziju, dok navijači diljem Europe prosvjeduju transparentima s porukama poput "Zaustavite genocid u Gazi. Dajte Izraelu crveni karton".

Foto: RUSSELL CHEYNE/REUTERS

Iako je Uefa privremeno odgodila odluku, pritisak na nju i na Fifu raste. Mnogi vjeruju da je ovo samo odgoda, a ne konačno rješenje. Izraelski nogometni savez ističe da mu je glavni cilj izboriti sudjelovanje u nadolazećem izdanju Lige nacija, no svjestan je da se prijetnja izbacivanjem može vratiti u bilo kojem trenutku.

Za sada izraelski klubovi nastavljaju natjecanja. Dinamo će tako idući tjedan u Bačkoj Topoli igrati protiv Maccabija iz Tel Aviva u drugom kolu Europske lige, dok Maccabi Tel Aviv prema planu putuje i u Solun na ogled s PAOK-om.