Obavijesti

Sport

Komentari 0
ZASAD OSTAJU

Izraelci izbjegli izbacivanje iz europskih natjecanja. Dinamo s Maccabijem ipak igra u Srbiji

Piše Domagoj Vugrinović,
Čitanje članka: 1 min
Izraelci izbjegli izbacivanje iz europskih natjecanja. Dinamo s Maccabijem ipak igra u Srbiji
Dinamo i Istra sastali se u 04. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Dinamo u drugom kolu Europske lige igra protiv Maccabija iz Tel Aviva, a kako je situacija u Izraelu i dalje opasna utakmica će se igrati u Srbiji, u Bačkoj Topoli

Izrael te izraelski klubovi zasad su izbjegli isključenje iz svih Uefinih natjecanja zahvaljujući snažnom diplomatskom lobiranju i pritisku Sjedinjenih Američkih Država. Izvršni odbor krovne europske nogometne organizacije trebao je raspravljati o prijedlogu da se izraelskim klubovima i reprezentaciji zabrani nastup zbog rata u Gazi, no američka reakcija zaustavila je glasovanje.

Izraelski mediji pišu da bi prijedlog uvjerljivo prošao da se glasovanje održalo, dok su diplomatski i sportski dužnosnici iz Izraela i inozemstva proteklih tjedana radili na sprječavanju izbacivanja. Veliku ulogu odigrao je i Katar, koji sustavno traži da Uefa i Fifa uklone Izrael iz međunarodnog nogometa. Na dodjeli Zlatne lopte u Parizu posebno se istaknuo Nasser al-Khelaifi, predsjednik PSG-a i prvi čovjek Qatar Sports Investments, čiji je govor pokazao koliko snažan utjecaj Katar ima u europskom nogometu.

ATMOSFERA Boysi su europski zagrmjeli na početku utakmice, a Turci nisu samo na jugu, već i na zapadu
Boysi su europski zagrmjeli na početku utakmice, a Turci nisu samo na jugu, već i na zapadu

Ujedinjeni narodi u nekoliko izvješća optužuju Izrael za genocid u Gazi, a pojedini članovi njihovih tijela otvoreno pozivaju na njegovo izbacivanje iz svih sportskih natjecanja. Palestinski nogometni savez također kontinuirano traži suspenziju, dok navijači diljem Europe prosvjeduju transparentima s porukama poput "Zaustavite genocid u Gazi. Dajte Izraelu crveni karton".

Scottish Premiership - Rangers v Celtic
Foto: RUSSELL CHEYNE/REUTERS

Iako je Uefa privremeno odgodila odluku, pritisak na nju i na Fifu raste. Mnogi vjeruju da je ovo samo odgoda, a ne konačno rješenje. Izraelski nogometni savez ističe da mu je glavni cilj izboriti sudjelovanje u nadolazećem izdanju Lige nacija, no svjestan je da se prijetnja izbacivanjem može vratiti u bilo kojem trenutku.

MNOGI ŽELE PORTUGALCA Legenda Barce na Maksimiru! Gledat će Dinamova dijamanta
Legenda Barce na Maksimiru! Gledat će Dinamova dijamanta

Za sada izraelski klubovi nastavljaju natjecanja. Dinamo će tako idući tjedan u Bačkoj Topoli igrati protiv Maccabija iz Tel Aviva u drugom kolu Europske lige, dok Maccabi Tel Aviv prema planu putuje i u Solun na ogled s PAOK-om.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Australska bodibilderica ruši predrasude. Njezine fotke s mužem hit su društvenih mreža
EVO KAKO SE MIJENJALA

FOTO Australska bodibilderica ruši predrasude. Njezine fotke s mužem hit su društvenih mreža

Sarah Crail je australska bodibilderica koja se u ovaj sport zaljubila kada je imala 20 godina, a u svega osam godina stvorila je impozantne mišiće. Takve da joj i neki muškarci zavide na bicepsima
Ljestvica i raspored HNL-a, kad i s kim Dinamo i Rijeka igraju u Europi? Sve na jednom mjestu
SVE NA JEDNOM MJESTU

Ljestvica i raspored HNL-a, kad i s kim Dinamo i Rijeka igraju u Europi? Sve na jednom mjestu

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića, a drugi dio zadnjeg vikenda u svibnju. Dinamo se natječe u Europskoj, Rijeka u Konferencijskoj ligi
Kovačević zapaprio Hajduku, a sad će to pokušati i njegov zet!
KOPRIVNICA - HAJDUK

Kovačević zapaprio Hajduku, a sad će to pokušati i njegov zet!

Splićani osminu finala Kupa love i preko bivšeg ‘vatrenog’ Leškovića. Ako prođu, idu na Cibaliju. Marko Livaja trebao bi započeti utakmicu i tako tražiti povratak u golgetersku formu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025