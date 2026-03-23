Benjamin Netanyahu: Trump vidi priliku za dogovor s Iranom

Američki predsjednik Donald Trump vjeruje kako postoji mogućnost "iskorištavanja moćnih postignuća koje su postigle Izraelske obrambene snage (IDF) i američka vojska za ostvarivanje ratnih ciljeva u sporazumu - sporazumu koji će očuvati naše vitalne interese", rekao je Netanyahu u video izjavi koju je objavio njegov ured. Netanyahu je rekao u ponedjeljak da Izrael nastavlja svoje napade u Iranu i Libanonu, ostajući odlučan zaštititi svoje "vitalne interese pod svim okolnostima".

Izraelski premijer dao je ove izjave nakon razgovora s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom, koji je ranije tijekom dana spomenuo "vrlo dobre pregovore" s iranskim dužnosnicima u vezi s mogućim diplomatskim rješenjem za okončanje rata izazvanog američko-izraelskim napadom na Iran 28. veljače.

Trump u ponedjeljak je rekao da je došlo do razgovora između SAD-a i Irana prethodnog dana u kojima su se dvije strane složile oko "važnih točaka", dodajući da bi uskoro mogao biti postignut dogovor o izlasku iz rata.

Trump je rekao da su njegov izaslanik za Bliski istok Steve Witkoff i pomoćnik i zet Jared Kushner razgovarali s Irancima u nedjelju i da će se pregovori nastaviti danas.

"Vodili smo vrlo, vrlo snažne razgovore. Vidjet ćemo kamo će nas odvesti. Imamo točke, glavne točke slaganja, rekao bih, gotovo sve točke slaganja... vodili smo vrlo snažne razgovore", rekao je Trump, dodajući da su razgovore voditi Witkoff i Kushner.

Naglasio je da postoji "realna mogućnost postizanja dogovora“.

Odbio je reći s kim su Sjedinjene Države razgovarale u Iranu, ali je rekao da to nije bio iranski vrhovni vođa ajatolah Modžtaba Hamenei. Trump kaže da je Iranu "ostalo nekoliko vođa".

Izraelski dužnosnik rekao je u ponedjeljak za Axios da su američki izaslanici Steve Witkoff i Jared Kushner razgovarali s predsjednikom iranskog parlamenta, Mohamadom Bagerom Galibafom.

No, sam Galibaf je u ponedjeljak objavio da "nije bilo pregovora" s Washingtonom.

"Lažne informacije se koriste za manipuliranje financijskim i naftnim tržištima te izvlačenje SAD-a i Izraela iz kaljuže u kojoj su se zaglavili", rekao je Galibaf.