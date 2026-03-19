Trumpova šefica obavještajne službe: Naši i izraelski ciljevi rata protiv Irana nisu isti!

Piše HINA,
Foto: Eric Lee - Pool via CNP/DPA, Evelyn Hockstein/REUTERS, SHIR TOREM/REUTERS, Canva

Gabbard je rekla da nema objašnjenje na pitanje demokratskog zastupnika Joaquina Castra zašto je Izrael ciljao infrastrukturu unatoč Trumpovu pozivu da takvi objekti ne budu mete.

Američki i izraelski ciljevi rata protiv Irana nisu isti, rekla je direktorica američke obavještajne službe Tulsi Gabbard, pri čemu se Izrael fokusira na onesposobljavanje iranskog vodstva, a američki predsjednik Donald Trump na uništavanje iranskog programa balističkih projektila i mornarice. "Ciljevi koje je postavio predsjednik razlikuju se od ciljeva koje je postavila izraelska vlada", rekla je Gabbard na godišnjem saslušanju obavještajnog odbora Zastupničkog doma o svjetskim prijetnjama Sjedinjenim Državama.

Američke snage uništile su iranske pomorske ciljeve u blizini Hormuškog tjesnaca, izvijestio je CENTCOM

"Vidimo kroz operacije da je izraelska vlada usmjerena na onesposobljavanje iranskog vodstva. Predsjednik je izjavio da su mu ciljevi uništiti iranski kapacitet lansiranja balističkih projektila, proizvodnje balističkih projektila i njihovu mornaricu", rekla je.

SAD i Izrael više su puta nastojali istaknuti svoju blisku koordinaciju u zajedničkom zračnom napadu na Iran, ali dužnosnici obje strane priznali su da njihovi ciljevi nisu isti. U sukobu koji traje već tri tjedna, Izrael predvodi napade u kojima su ubijeni iranski vjerski i vojni čelnici, dok se SAD fokusirao na napade na lokacije povezane s iranskim raketnim programom.

Napad na plinska polja

Razlika u pristupu postala je očita u srijedu navečer, kada je Trump u objavi na društvenim mrežama rekao da Washington "ne zna ništa" o izraelskom napadu na iransko plinsko polje Južni Pars, koji je izazvao iranski napad na energetsku infrastrukturu u Katru, te da Izrael neće dalje napadati polje osim ako Iran ponovno ne napadne Katar.

Gabbard je rekla da nema objašnjenje na pitanje demokratskog zastupnika Joaquina Castra zašto je Izrael ciljao infrastrukturu unatoč Trumpovu pozivu da takvi objekti ne budu mete.

Gabbard je svjedočila drugi dan zaredom, nakon što su ona, direktor CIA-e John Ratcliffe i drugi čelnici obavještajnih agencija dan ranije svjedočili pred senatskim odborom za obavještajne poslove. Na oba saslušanja Gabbard su pitali smatra li da je Iran predstavljao “neposrednu prijetnju” SAD-u koja bi opravdala zračne napade započete 28. veljače.

Gabbard je na oba saslušanja rekla da je isključivo na Trumpu da utvrdi suočavaju li se Sjedinjene Države s neposrednom prijetnjom.

Ovdje pratite situaciju u Iranu, Izraelu i regiji iz minute u minutu

