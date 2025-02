Berislav iz Đakova: Već četvrti put se rađaju bebe dok ja vozim Hitnu. Osjećam se kao roda...

Uglavnom je simpatično pročitati da je neka beba rođena u automobilu ili vozilu Hitne pomoći na putu prema bolnici, no mami rodilji, a ni osobama koje su zatečene u poziciji da joj pomognu oko poroda zasigurno nije tako zabavno. To može posvjedočiti Berislav Plazonja iz Đakova, vozač Hitne pomoći, koji je već nekoliko puta bio u prilici da, unatoč brzoj vožnji do bolnice, mora stati i pripomoći oko poroda još na cesti.

To mu se dogodilo i ovoga Valentinova, na cesti između Đakova i Osijeka, kada je malena Nola odlučila da joj se ne da čekati do bolnice i 'krenula' je u svijet vozeći se s mamom Slavonika autocestom.

Foto: Privatni album

'Nekako baš mene dopadnu ti bebači'

Mama Maja nije očekivala raniji porođaj, jer je trebala roditi tek za mjesec dana, pa je nastala lagana panika kada su krenuli trudovi, a ubrzo je i puknuo vodenjak. Sve se dogodilo kod kuće u Đakovu pa je Maju tetka Marta Meder odvezla u đakovačku hitnu pomoć. Tamo je procijenjeno da bi zbog preuranjenog poroda bilo bolje da rodilju prevezu u osječku bolnicu, pa su Maja i nemirna Nola sjele u vozilo Hitne kojim je upravljao Plazonja.

S njime su u vozilu bile mlada doktorica Martina Živković te medicinska sestra Katarina Matajia. One su obavile porod.

- Bile su baš ružne vremenske prilike na cesti taj dan; kiša, snijega malo, klizavo. Morao sam biti pažljiv iako bih najradije odjurio koliko god mogu jer mi je uvijek stresno kad vozim djecu ili trudnice koje rađaju. Naime, ovo mi nije prvi puta da mi se to dogodilo. Čak četiri puta bio sam vozač Hitne kada su mame rodile u vozilu.

- Nekako baš mene dopadnu ti bebači. Već se pomalo osjećam kao roda – smijući se kaže Plazonja (60) koji je profesionalni vozač po struci.

Foto: Privatni album

'Kad beba krene van, nema više vožnje'

Obišao je kamionima puno svijeta, a sad već 14 godina radi u đakovačkom Domu zdravlja kao vozač Hitne pomoći. Berislav ima troje svoje odrasle djece i zna koliko je važno majci da se osjeća sigurno dok na svijet donosi dijete. Stoga nastoji biti od pomoći medicinskom timu kada se ipak procjeni da se porod mora dogoditi u vozilu, na cesti, jer se ne stiže u bolnicu.

- A čujem jadne žene kako jauču od boli, ponosne su, trpe koliko mogu; doktor i sestra ih umiruju, tješe, čine sve da se porod prolongira, ali kad beba krene van, nema više vožnje. Radi sigurnosti djeteta mora se stati uz cestu. Pomognem što god treba iako doktorica i sestra uglavnom sve imaju pod kontrolom. Nikada to ne traje osobito dugo, ali svaki puta odahnem kad čujem bebin plač. Baš lijep osjećaj – govori Plazonja dodajući kako je prvi puta doživio porod žene u vozilu Hitne prije desetak godina.

Osijek: Vozač hitne pomoći Berislav Plazonja | Foto: Borna Jaksic/PIXSELL

Ovo mi je prva curica

To je bio dečkić iz Vuke čijeg se imena sada više ne sjećam; nakon njega bio je maleni Kretonić iz Budrovaca, a onda i mali Jure iz Đakova, njemu je sada dvije godine i čak ga viđam po Đakovu kada šeta s mamom. I prije desetak dana je bilo 'napeto' u vozilu; išli smo iz Slobodne Vlasti isto s trudnicom koja je rađala, ali taj je bebač dočekao taman ući u rodilište. Ovo je sada prva curica bila; malena Nola. Tako je sitna, tek 2700 grama i 50-tak centimetara. Sve mi se mame i tate dođu kasnije zahvaliti iako su najzaslužniji doktori i sestre – kaže Plazonja kojemu je ruku došao stisnuti i Nolin tata Ivan, sretan što je sve završilo u najboljem redu.

Foto: Privatni album

Da se Nola već oporavila od burne avanture svjedoči Marta Meder, Majina tetka koja je rodilju u trudovima i dovezla u đakovačku Hitnu.

– Trudovi su došli neočekivano jer je porod trebao biti tek za mjesec dana, no kada je pukao vodenjak, nismo imale što čekati. Maja se držala hrabro jer joj to nije prvi porod, ima već djevojčicu od 2,5 godine i znala je što ju čeka, no nije mislila da će se sve odigrati tako brzo i u vozilu Hitne. Dok sam ja došla autom za njima u bolnicu već je beba Nola bila zbrinuta, a mama na odjelu. Rekli su mi da se porodila na cesti, malo prije Čepina. Nolica je dokaz da se na Valentinovo događaju čuda. Netko dobije cvijet, netko pusu i večeru, a naša Maja i Ivan dobili su Nolu. Curke se dobro oporavljaju i već smo im priredili doček doma – kaže Marta Meder.