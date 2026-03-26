Berlin i Pariz od sada su povezani noćnim vlakom

Foto: Sarah Meyssonnier/REUTERS

Noćni vlakovi sve su popularniji jer se sve veći broj ljudi odlučuje za daleka putovanja željeznicom, pri čemu ih ne odvraća trajanje putovanja

Nova linija noćnog vlaka između Pariza i Berlina kreće u četvrtak te će trajati 16 sati, prenosi agencija dpa. Prvi vlak će u četvrtak prema njemačkoj prijestolnici krenuti s pariškog Gare du Norda. Linija će između dva grada prometovati tri puta tjedno, a putovanje će trajati oko 16 sati, piše agencija dpa.  Od 13. srpnja jedino stajalište u Njemačkoj bit će postaja Hamburg-Harburg. Vlak će se također zaustavljati u Monsu, Bruxellesu i Liègeu.

Tvrtka European Sleeper tako preuzima rutu koju su Austrijske savezne željeznice (ÖBB) ukinule sredinom prosinca zbog povlačenja državnih subvencija u Francuskoj. Linija kojom je ÖBB upravljao u suradnji s francuskim SNCF-om i njemačkim Deutsche Bahnom prometovala je preko Strasbourga, Frankfurta i Erfurta. Ukidanje linije, uvedene samo dvije godine ranije, potaknulo je prosvjede.

European Sleeper potom je intervenirao da bi ponovno povezao ova dva grada. Ta kompanija već održava liniju između Bruxellesa i Praga preko njemačke prijestolnice.

Noćni vlakovi sve su popularniji jer se sve veći broj ljudi odlučuje za daleka putovanja željeznicom, pri čemu ih ne odvraća trajanje putovanja.

Državne željezničke tvrtke ipak se žale da te linije nisu profitabilne. 

