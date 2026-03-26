Drama uoči premijere u Parizu! Izbio požar u luksuznom hotelu u kojem su bile filmske zvijezde

Do incidenta je došlo u srijedu ujutro u hotelu Bristol, jednom od najprestižnijih hotela u Parizu. Vatra je buknula u kuhinji hotela upravo u vrijeme dok je glumačka postava davala intervjue oko novog filma "Ready or Not 2: Here I Come", izvijestio je Page Six. Cijeli hotel, uključujući osoblje i oko 400 gostiju, hitno je evakuiran.

Na teren je izašlo gotovo sto vatrogasaca koji su uspjeli brzo staviti situaciju pod kontrolu. Iako su tri osobe zatražile liječničku pomoć zbog lakših ozljeda, potvrđeno je da nitko od glumaca i članova filmske ekipe nije ozlijeđen.

Hotel potvrdio incident

Glasnogovornik hotela potvrdio je masovnu evakuaciju i izjavio da su svi gosti na sigurnom. Prema njihovom priopćenju, požar je u potpunosti ugašen te su se gosti nedugo nakon toga mogli vratiti u svoje sobe.

Foto: Stephanie Lecocq

"Hotel, zajedno sa svim svojim sadržajima, s iznimkom restorana 114 Faubourg, ponovno je otvoren", stoji u priopćenju.

Čini se da se zvijezde filma nisu previše zabrinule zbog incidenta. Glumica Kathryn Newton na svom je Instagramu objavila video u kojem pozira, naizgled unutar hotela, ne spominjući dramatične događaje. Ni Gellar ni Wood nisu komentirali požar na društvenim mrežama, a promocija filma nastavlja se prema planu.

Težak tjedan za Gellar

Požar je zaokružio prilično turbulentan tjedan za slavnu glumicu. Samo nekoliko dana ranije, Gellar je potvrdila da je otkazan dugoočekivani reboot serije "Buffy, ubojica vampira", u kojem je trebala sudjelovati. Osim toga, nedavno je na društvenim mrežama odala počast preminulom kolegi iz serije, Nicholasu Brendonu.

Foto: instagram

"‘Nikada neće znati koliko je teško biti onaj koji nije izabran’", napisala je Gellar na Instagramu, citirajući Brendonov lik Xandera. "‘Živjeti tako blizu svjetla reflektora, a nikada ne zakoračiti u njega. Ali ja znam. Vidim više nego što itko misli, jer nitko ne gleda u mene.’"