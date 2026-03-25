Gori luksuzni hotel u Parizu

Oko 400 ljudi evakuirano je nakon što je u srijedu izbio požar u hotelu s pet zvjezdica u Parizu, priopćili su vatrogasci. Dva člana osoblja lakše su ozlijeđena dok su pokušavali ugasiti požar koji je izbio prijepodne u podrumskoj kuhinji hotela Bristol.

Riječ je o hotelu smještenom u blizini Elizejske palače, koji često koriste svjetski čelnici tijekom posjeta.

Policija je zatvorila ulicu Faubourg Saint-Honoré, a požar je stavljen pod nadzor, priopćila je vatrogasna služba glavnoga grada.