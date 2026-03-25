Vatra izbila u hotelu Le Bristol Paris blizu Elizejska palača, dvoje zaposlenika lakše ozlijeđeno dok su gasili požar
Gori luksuzni hotel u Parizu
Čitanje članka: < 1 min
Oko 400 ljudi evakuirano je nakon što je u srijedu izbio požar u hotelu s pet zvjezdica u Parizu, priopćili su vatrogasci. Dva člana osoblja lakše su ozlijeđena dok su pokušavali ugasiti požar koji je izbio prijepodne u podrumskoj kuhinji hotela Bristol.
Riječ je o hotelu smještenom u blizini Elizejske palače, koji često koriste svjetski čelnici tijekom posjeta.
Policija je zatvorila ulicu Faubourg Saint-Honoré, a požar je stavljen pod nadzor, priopćila je vatrogasna služba glavnoga grada.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+