Berlusconi o 'bunga-bunga' seks zabavama: 'To je iz bolesnog vica kojeg je ispričao Gaddafi'

Bivši talijanski premijer Silvio Berlusconi preminuo je u 86. godini u bolnici u Milanu, u kojoj je tjednima boravio zbog leukemije.

Berlusconi koji će većini javnosti ostati upamćen po seks skandalima i kao osoba koja je svijetu predstavila frazu "bunga bunga" u svojoj biografiji tvrdi da je rođen kao zavodnik, ali i da bude zaveden.

U knjizi "My Way" koju je napisao novinar Alan Friedman na osnovu tisuća sati razgovora s kontroverznim političarem i biznismenom, otkriva kako je nastao izraz "bunga bunga", i tvrdi kako je izraz zapravo čuo od Muammara Gaddafija koji je to spomenuo u jednom vicu. Berlusconi tvrdi da je više puta pokušavao spriječiti Busha i Blaira od napada na Irak, te da je bio jedini europski premijer koji je bio protiv intervencije u Libiji.

"Na večeri na kojoj su bili brojni svjetski lideri, Berlusconi je ispričao priču u kojoj je Busha predstavio kao kralja džungle, a Sadama Huseina kao vuka. Međutim, Bush nije shvatio metaforu", piše u knjizi.

Berlusconi je naime uvjeren da bi Irak opstao isključivo pod Sadamovim režimom. 2003. je u više navrata vodio noćne razgovore s Gaddafijem kako bi dogovorio siguran bijeg za Sadama Huseina. Nakon njegovog pada Gaddafi je bio šokiran i rekao je Berlusconiju: "Ne želim završiti kao Husein."

No, tijekom arapskog proljeća Zapad je, navodi se u knjizi, okrenuo leđa Gaddafiju. Berlusconi u knjizi govori da je bio protiv intervencije u Libiji, jer je bila opasna i nelogična.

"Gaddafi je bio jedina brana između Europe i milijuna afričkih migranata koji su htjeli doći u Europu. Čak 6000 vojnika je Gaddafi angažirao da spriječi njihov ilegalni odlazak iz Afrike", kaže Berlusconi.

Nadalje navodi kako su ga nakon što je to rekao europskim liderima isključili iz daljnjih pregovora i dogovora oko Libije.

Osim politike, Berlusconi je progovorio i o raskošnim seks partyjima koje je organizirao u svojoj luksuznoj vili u okolici Milana. U knjizi demantira da su se striptizete koje su dolazile u vilu oblačile kao časne sestre.

Iskoristio je priliku da još jednom porekne da je imao seksualne odnose sa 17-godišnjom Ruby, plesačicom iz noćnog kluba zbog čega je prvo bio osuđen, pa oslobođen.

Berlusconi je opisao i svoj turbulentni odnos sa bivšim francuskim predsjednikom Nicolasom Sarkozyjem. Sarkozy je, prema Berlusconijevim riječima, bio ljubomoran na njega jer je uvijek bio okružen ženama i imao je puno novca.

U knjizi je opisan njihov prvi susret nakon što se Sarkozy oženio s Carlom Bruni. Sarkozy ih je upoznao i rekao Berlusconiju: "Evo, Silvio, sad sam bogat kao i ti!".

Gaddafijev vic o "bunga bungi"

Dva talijanska političara, Bondi i Cicchitto otišli su u Libiji kao Berlusconijevi izaslanici na ceremoniju krunidbe Gaddafija za kralja. Na putu su ih uhvatili pripadnici nemilosrdnog plemena, zavezali ih za stup i počeli oko njih plesati i skandirati "bunga, bunga, bunga, bunga..."

Nakon što je ples završio pitali su ih da odaberu između "bunge bunge" i smrti. Prvi je odabrao "bungu bungu" i cijelo selo ga je silovalo. Drugi je, nakon što je to vidio, odabrao smrt. Šef plemena je rekao: "OK, može smrt. Ali, ajmo prvo malo "bunga bunga"!