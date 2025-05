Bernardić i Goluža prijavili su Tomaševića kao vođu zločinačke organizacije. Imamo detalje

Davor Bernardić i Trpimir Goluža, kandidati za gradonačelnika i zamjenika, prijavili su Tomislava Tomaševića, Luku Korlaeta, Kostu Kostanjevića i četiri od sedam članova Upravnog vijeća Ustanove sportski objekti (USO). Njihov odvjetnik, Ivo Farčić, kaže da je već postojeća prijava Ante Nobila fokusirana na izvlačenje novca preko tvrtke Eurolex, a ova je drugačija.

- Fokus nam je izvlačenje javnog novca, dakle članak 291. Kaznenog zakona što je službeničko kazneno djelo - rekao je.

Drugim riječima, u kaznenoj prijavi Tomašević i Korlaet su navedeni kao vođe zločinačke organizacije koji su organizirali Kostanjevića, dio članova uprave i zaposlenika da prenapuhane fakture za usluge zaštitara plate gradskim novcem, i to ne manje od 2 milijuna eura. Članak 291. Kaznenog zakona govori da službena ili odgovorna osoba koja prekorači ili zloupotrijebi svoj položaj i ovlasti radi stjecanja imovinske koristi, dakle u ovom slučaju izvlačenja novca, i time ošteti instituciju ili državnu tvrtku u kojoj radi, kaznit će se kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina. A ako je napravljena znatna šteta ili pribavljena znatna imovinska korist, kazna je od jedne do 12 godina.

Neslužbeno doznajemo da je od šest članova Upravnog vijeća USO-a, uz Tomaševića, Korlaeta i Kostanjevića, prijavljeno četvero i to: Goran Đulić, Ornela Medić, Goran Lončar i Željko Matijašec. Sve ljudi koje je imenovao gradonačelnik.

Matijašec je jučer za 24sata odbio komentirati aferu Hipodrom dok god traje istraga. Među tri člana, koja nisu u prijavi, je predstavnik radnika, Goran Jelić koji je predsjednik Nezavisne liste Agrameri. S njim smo u četvrtak stupili u kontakt.

- O tome me ne možete pitati, možete me pitati samo o političkom radu liste Agrameri i decentralizaciji gradske uprave - rekao je kratko na pitanje kako to da je Upravno vijeće jednoglasno prihvatilo u ožujku financijski plan USO-a za 2024. godinu.

Kako doznaju 24sata, u kaznenoj prijavi se navodi da su novac izvlačili od studenog 2023. godine do rujna 2024. godine. Uskok tvrdi da se sve događalo dva mjeseca duže, do studenog 2024. godine. Tomašević i Korlaet su, navodi se, organizirali zločinačko udruženje da drugome pribave imovinsku korist. Navode i da su na natječaju dobili Eurolex zaštita i Storm security d.o.o. no te tvrtke nisu prijavljene, a ne tereti ih ni Uskok. Podsjetimo, i Tomašević i Korlaet bit će pozvani na ispitivanje kao svjedoci u istrazi protiv oca i sina Galića te Koste Kostanjevića.

U kaznenoj prijavi nema ništa novo od onog što Uskok zna i tvrdi, osim okretanja oštrice prema Tomaševiću i Korlaetu te Kostanjeviću i dijelu Upravnog vijeća.