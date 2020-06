Bernardić: Nema suradnje sa Škorom ili HDZ-om, a ustaški pozdrav ćemo zabraniti!

U velikom intervjuu za NovuTV, predsjednik SDP-a i lider oporbe Davor Bernardić progovorio je o aferi vjetroelektrane, o pretučenom kolegi Hajdukoviću te bi li zabranio ustaški pozdrav...

<p>Restart koalicija će biti pobjednička koalicija, sastavit ćemo novu hrvatsku vladu, ja ću biti mandatar i budući premijer, odgovorio je Davor Bernardić <a href="https://dnevnik.hr/vijesti/parlamentarni-izbori-2020/davor-bernardic-plenkovicevoj-vladi-dao-cistu-nulu-u-odnosu-na-njih-sanaderova-vlada-izgleda-kao-humanitarna-organizacija---608769.html" target="_blank">na prvo pitanje</a> hoće li on postati biti premijer. </p><p><strong>Izbacili ste iz stranke i dali otkaz Tomislavu Mikulinu koji je pretukao zastupnika Domagoja Hajdukovića. Što se dogodilo, jeste razgovarali s kolegom Mikulinom?</strong></p><p>Ne znam detalje, ali mi u SDP-u ne toleriramo nikakvo nasilje. Privatan odnos može postojati, to je nešto što je dopušteno, ali na nasilje imamo nultu toleranciju. Žao mi je zbog onoga što se dogodilo Domagoju Hajdukoviću i u svakom slučaju nasilja mi ćemo isto postupiti.</p><p><strong>Pogledajte video: Napad na Domagoja Hajdukovića</strong></p><p><strong>Koliko će vam to što je SDP-ovac bio nasilan naštetiti i otežati napade na HDZ?</strong></p><p>Ispali smo konzistentni u svojim stavovima, ne postoji kolektivna odgovornost, odgovornost je uvijek individualna. Svakome se može dogoditi da pogriješi, ali za to mora trpjeti posljedice.</p><p><strong>On je bio vaš blizak suradnik, jeste li ikad prije primijetili da bi se ovako nešto moglo dogoditi?</strong></p><p>Moram priznati da sam ostao iznenađen, nije bio konfliktna osoba.</p><p><strong>Hoće li Hajduković biti nositelj liste u IV. izbornoj jedinici? Kako je on sad?</strong></p><p>Sve ćete znati u subotu na sjednici Glavnog odbora. On je sad dobro, radi i dalje te se trudi dati doprinos u izbornoj pobjedi SDP-a.</p><p><strong>Je li vama afera Vjetroelektrane stigla ko naručena uoči izbora? Pokazuju li ta uhićenja da je HDZ umočen do kraja u korupciju ili da institucije rade svoj posao pa hapse i one u HDZ-u?</strong></p><p>Ovo sve samo pokazuje da je smjer HDZ-a i dalje korupcija. Glavni osumnjičenik u toj aferi je ministar Tomislav Ćorić, Plenkovićev prvi suradnik i autor njihova predizbornog programa.</p><p><strong>Kako vi znate da je on osumnjičenik?</strong></p><p>Iz svega što se vidi, on je prvi osumnjičeni na podužoj listi svih koji su sudjelovali u operaciji Vjetroelektrane.</p><p><strong>Mislite li da je do probijanja mjera došlo kako bi se spriječilo da se ode više od Josipe Rimac?</strong></p><p>Ne želim vjerovati da je Plenković intervenirao kako bi zaštitio Ćovića i njegovu upletenost u aferi vjetroelektrane. Ne želim vjerovati da je posezao za tim instrumentom kontrole, odnosno utjecaja na državne institucije. Indikativno je to što je upozoravao i docirao DORH-u, što im je dijelio lekcije, to jedan predsjednik Vlade sebi ne može priuštiti. Ne želim vjerovati da je išao toliko daleko da bi spriječio odgovornost svog najbližeg suradnika. </p><p><strong>Kojom školskom ocjenom od 1 do 5 ocjenjujete rad Plenkovićeve Vlade? Rekli ste da su nadmašili Sanadera.</strong></p><p>Sanaderova Vlada iz ove perspektive izgleda kao humanitarna organizacija za Plenkovićevu, što se tiče kriminala i korupcije. Teško ih je ocijeniti, to čak ne bi bila jedinica, nego čista nula. Hrvatsku ćemo opet vaditi iz nikad lošijih gospodarskih pokazatelja. Jedina reforma koju su napravili je reforma blagdana, a jedino dobro s čime se slažemo je donošenje Istanbulske konvencije.</p><p><strong>Bojite li se vi preuzeti zemlju u ovoj situaciji? Tko zna što nas čeka najesen kad na vidjelo izađu posljedice koronakrize.</strong></p><p>Već smo preuzimali zemlju u teškoj situaciji, a situacija nakon odlaska Plenkovićeve Vlade bit će najgora. Mi smo spremni provesti reforme, imamo najbolji plan i najbolji tim.</p><p><strong>Predsjednik HDZ-a stalno ponavlja da vi niste sposobni voditi Vladu i da ste eksperiment.</strong></p><p>- Ne mislim više komentirati pšredsjednike najkorumpiranije hrvatske vlade u povijesti čijih je 11 suradnika moralo otići zbog sumnji na korupciju. To se sasvim sigurno nikome u SDP-u pa ni meni ne može dogoditi. Izbor na ovim izborima vrlo je jednostavan. Ili HDZ ili Restart. Ili korupcija ili Restart. </p><p><strong>Niste popularni ni u anketama, građani vas ne doživljavaju kao lidera. Kako ćete uvjeriti birače da vam daju povjerenje?</strong></p><p>To što me Plenković napada, dokaz je da se potpuno pogubio i da je u totalnoj panici. Na sreću, nakon 5. srpnja neću više morati komentirati bivšeg premijera najkorumpiranije vlade u Hrvatskoj. Izbori su jedina prava anketa, pobijedili smo dvaput kad nam ankete nisu davale nikakve šanse. Uvjeren sam da ćemo uvjerljivo pobijediti 5. srpnja.</p><p><strong>Koliko mandata očekujete?</strong></p><p>Dovoljno. Dovoljno za sastavljanje vlade s manjinskim zastupnicima i strankama s kojima dijelimo isti svjetonazor.</p><p><strong>Jeste li izglasavanjem odluke o raspuštanju Sabora okrenuli leđa Zagrepčanima koji su ostali bez krova nad glavom u potresu?</strong></p><p>Ne, mi smo preuzeli odgovornost. Zakon se ne može donijeti bez nove vlade. Nije bilo političke volje da se donese, nama će to biti jedan od prvih poteza.</p><p><strong>Jeste li složili izborne liste, tko su aduti Restart koalicije?</strong></p><p>Imat ćemo najjače liste, riječ je o ljudima koji su se dokazali znanjem i iskustvom.</p><p><strong>Hoće li biti i iznenađenja?</strong></p><p>Politika je prepuna iznenađenja.</p><p><strong>Hoće li na listi biti međimurski župan Matija Posavec?</strong></p><p>Hoće. Bit će 2. na listi u III. izbornoj jedinici.</p><p><strong>Dolazi li u obzir suradnja s Miroslavom Škorom nakon izbora?</strong></p><p>Ne, to su samo spekulacije.</p><p><strong>Rekli ste da velika koalicija SDP-a i HDZ-a nije moguća čak ni u noćnoj mori. No što ako ne bi bilo drugog izlaza i ako se pokaže da je to doista jedini način za sastavljanje Vlade. Hrvatsku čekaju teška vremena ne bismo si trebali dopustiti ponavljanje izbora i gubljenje vremena. Biste li se zbog nacionalnog spasa mogli dogovoriti s HDZ-om?</strong></p><p>Ne! To se neće dogoditi, SDP će sastaviti stabilnu vladu, imat ćemo dovoljno mandata.</p><p><strong>Koji bi vam bili prvi potezi ako budete na vlasti?</strong></p><p>Moratorij na kredite, povećati minimalac na 4 tisuće kuna, povećati neoporezivi dio dohotka na 5 tisuća kuna, donijeti zakon o skraćenom radnom vremenu... Naš glavni zamah bit će digitalna transformacija Hrvatske i put u zeleni razvoj i zelenu ekonomiju.</p><p><strong>Najesen nas moguće očekuje drugi val pandemije koronavirusa. Budete li vi na vlasti, hoće li Stožer činiti samo članovi SDP-a?</strong></p><p>Nama je cilj okupiti stručnjake i nećemo kao ovaj stožer plaćati propagandu i PR kako bi profitirali na mrtvima. Važno je da se Hrvatska dobro pripremi, mi već radimo na mjerama.</p><p><strong>Prema odluci Visokog prekršajnog suda Thompson može bez zadrške pjevati ''Za dom spremni'', brojne se polemike vode o tom pozdravu. Hoćete li ga vi zakonom zabraniti?</strong></p><p>- Da, jer nam je cilj maknuti ustaški fašistički pozdrav iz javnog života. Zamislite da u Njemačkoj imate natpis 'Sieg Heil' ili u javnoj upotrebi. Ustaški pozdrav 'Da dom spremni' baca ljagu na Domovinski rat koji je bio obrambeni rat i koji je ujedinio Hrvatsku. Ja kao dijete branitelja nikome neću dopustiti da baca ljagu na Domovinski rat. </p><p><em>Cijeli intervju možete pogledati <a href="https://dnevnik.hr/vijesti/parlamentarni-izbori-2020/davor-bernardic-plenkovicevoj-vladi-dao-cistu-nulu-u-odnosu-na-njih-sanaderova-vlada-izgleda-kao-humanitarna-organizacija---608769.html" target="_blank">na Dnevnik.hr. </a></em></p>