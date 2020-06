Bernardić: 'Opustošile su nas dvije kuge - korona i korupcija'

Smatra da je u Hrvatskoj, nakon koronakrize, svima postalo jasno da se ne može živjeti samo od turizma, a da nemamo industriju te ustvrdio kako je Zagreb, koji je nekada bio simbol industrije, HDZ devedesetih uništio

<p>Predsjednik SDP-a i lider Restart koalicije <strong>Davor Bernardić</strong> u subotu je ustvrdio da su Hrvatsku opustošile dvije kuge - korona i korupcija, te poručio da je koalicija koju predvodi "jedina alternativa lošoj i korumpiranoj vlasti HDZ-a".</p><p>- Hrvatsku su opustošile dvije kuge - korona i korupcija - rekao je Bernardić ocijenivši kako HDZ ostavlja zemlju u nikad lošijem stanju.</p><p>- U zadnje četiri godine svjedočili smo nečemu što nismo ni sanjali da se može dogoditi, pogotovo nakon Sanaderove Vlade, a ipak se dogodilo – 11 ministara napustili su Vladu zbog sumnje na korupciju, a oni koji su ostali u tehničkoj Vladi također su pod određenim sumnjama na korupciju - kazao je te dodao da zato građani u Hrvatskoj od izbora očekuju samo jedno – promjene i budućnost za svoju djecu.</p><h2>Bernardić: HDZ bježi od odgovornosti u izbore; SDP-u pristupilo 100-tinjak članova</h2><p>- Naš je zadatak to im osigurati - poručio je Bernardić prilikom pristupanja SDP-u stotinjak novih članova u Zagrebu.</p><p>SDP je, ustvrdio je, već dva puta morao oporavljati zemlju, a to će učiniti i sada.</p><p>- Već smo dva puta oporavljali zemlju i sada, treći put, jer - da je lako ne bi nas dopalo. Nastavit ćemo mijenjati zemlju koja nije bila nikada u gorim i težim uvjetima - rekao je predsjednik SDP-a.</p><p>Bernardić je ocijenio i da "HDZ bježi na izbore kako bi pobjegao od odgovornosti za kaos i krizu koju će ostaviti za sobom".</p><p>- Deficit koji će samo u pola godine biti veći od Sanaderovog deficita za cijelu godinu, gospodarski pad koji će biti neslavni rekord svih vremena, preko 40 milijardi kuna i državni dug nikad veći u hrvatskoj povijesti, 315 milijardi kuna slika je Hrvatske koju HDZ ostavlja nakon 5. srpnja - nabrojao je Bernardić napominjući da je odgovornost njihove koalicije ne čekati nego se odmah uhvatiti u koštac s izazovima i problemima koji će ih dočekati nakon izbora. </p><p>Smatra da je u Hrvatskoj, nakon koronakrize, svima postalo jasno da se ne može živjeti samo od turizma, a da nemamo industriju te ustvrdio kako je Zagreb, koji je nekada bio simbol industrije, HDZ devedesetih uništio u pretvorbi i privatizaciji.</p><p>- Postalo je jasno da redovi u državnoj upravi nisu nužni jer je sve moguće riješiti putem interneta i naš je zadatak u potpunosti digitalizirati zemlju kako bi kvaliteta života naših građana bila veća, a gospodarstvo konkurentnije i, što je najvažnije, kako bi sve bilo puno transparentnije jer je to jedan od važnih alata u borbi protiv korupcije, rak-rane koja je u zadnje četiri godine opustošila Hrvatsku - najavio je poteze u slučaju izborne pobjede.</p><h2>Bernardić citirao i Mahatmu Gandhija</h2><p>Komentirajući priključenje IDS-a i PGS-a Restart koaliciji, Bernardić je istaknuo da u svim strankama postoji svjesnost da jedino zajedno mogu osigurati promjene nužne za građane.</p><p>IDS dobiva tri zastupnika, koliko bi dobili i da samostalno izlaze, a na listi će biti i PGS, s kojima gradimo dugoročnu suradnju i za lokalne izbore, pojasnio je.</p><p>Najavio je da će, kada osvoje vlast, smanjiti broj ministarstava već na prvoj sjednici Sabora jer im je cilj smanjiti i reformirati državu upravu, a potom i lokalnu samoupravu jer žele smislenije upravljanje zemljom na korist građana.</p><p>Upitan koje su njegove kvalitete kojim će se uspjeti izboriti za vlast, rekao je da sasvim sigurno neće imati najkorumpiraniju Vladu iz koje je otišlo 11 ministara te citirao Mahatmu Gandhija: 'Na početku vas ignoriraju, onda vas ismijavaju, onda se bore protiv vas i napadaju vas, a na kraju pobjeđujete'. Ja sam trenutačno u trećoj fazi, a iza 5. srpnja u četvrtoj, poručio je Bernardić.</p><p>Čelnik SDP-a zajedno s predsjednikom zagrebačkog SDP-a <strong>Gordanom Marasom </strong>u središnjici stranke nazočio je potpisivanju pristupnica stotinjak novih članova SDP-a.</p>