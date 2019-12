Škoro: Na sučeljavanju sam bio pristojan, tako me mater učila

Na početku velikog završnoj intervjua na N1 televiziji Miroslav Škoro rekao je da su on, Kolinda Grabar Kitarović i Zoran Milanović 'tu negdje' te kako će najbolja anketa biti ona u nedjelju, na izborima.

- Igrokaz je to. Politika u RH je igrokaz koji pogoduje samo nekima... Ja ne želim biti dio cirkusa, ne želim biti klaun, želim biti predsjednik, rekao je.

- Sudjelovati u tim igrokazima ne želim. Jedini kome ću odgovarati je narod. Mene ne može nitko nazvati i dirigirati mi bilo što.

Prokomentirao je i debatu na kojoj se, prema stručnjacima, nije previše iskazao.

- Završili smo u kontroliranim uvjetima državne režimske televizije, što se tamo promijenilo od Jugoslavije do danas? Ništa! Nemam se ja tamo što svađati i odgovarati na glupa pitanja, bio sam pristojan, tako me mater naučila, rekao je Škoro.

Jučer je rekao da ima indicije da ga prate tajne službe.

- Naravno da imam indicije, i reći ću to tamo gdje to trebam i reći. Žele mene diskreditirati. Ja sam prošao tri operativne provjere, dva puta kao dioničar, i dva puta kao generalni konzul.

Osvrnuo se i na Katarinu Peović koja ga je odmah na početku sučeljavanja na HRT-u napala zbog izjave da bi pomilovao ratnog zločinca Tomislava Merčepa, što mu je donijelo i podršku saborskog zastupnika HDZ-a Steve Culeja.

- Nije me napadala samo zbog Merčepa. Čudi me da netko tako obrazovan ima takav jedan pristup. To za mene kao docenta nije razumljivo, ali dopuštam. Ono što je izneseno je gomila laži i neistina, a javnost je uzburkala moja izjava o Merčepu. Ja sam rekao da. Ali znamo kako ide procedura, Komisija, pa potpis predsjedniku države...

S obzirom da bi on, ukoliko postane predsjednik, želio veće ovlasti, Škoro je rekao da 'postoji način na koji se mijenja Ustav'.

- Postoji način na koji se mijenja Ustav. Prvi korak je postupanje prema Saboru u kojem morate imati dvotrećinsku većinu. Ipak, svi zaboravljaju jednu stvar, postoji članak 87 kojim se regulira način na koji se mijenja Ustav. To se može učiniti i na referendumu kako smo već jednom učinili, rekao je.

Tko stoji iza njega?

- Tko stoji iza mene? Ljudi koji misle svojom glavom. Ne, iza mene ne stoji ruski lobi... Jednom u životu sam vidio Karamarka. Pogledajte kad sam vratio člansku iskaznicu HDZ-u? Pa kad je Karamarko bio izabran. Za mene je stručnost i znanje ono što je najvažnije, rekao je Škoro i nastavio, ironično: 'Iza mene stoji ruski lobi, Karamarko, Bujanec, Radeljić, Josipović...'

Za Stevu Culeja, HDZ-ovca koji mu je dao javnu podršku, Škoro kaže da je 'osebujan čovjek'.

- Stevo Culej je jedan vrlo osebujan čovjek. Ima svoju riječ, svoju težinu... Ne samo on nego i mnogo drugih iz HDZ-a dobili su upozorenje od 'tate' da će se morat vratiti 'majci. To nije demokracija.

Škoro, kaže, ne razumije kako je aktualna predsjednica Kolina Grabar Kitarović mogla reći da će Milanu Bandiću, ako ga osude, u zatvor nositi kolače.

- Ma ne kačimo se mi. Reći da je Petrović Zadranin - to je gaf. Na to se mi ne kačimo. Ali kad netko kaže da će nositi kolače, pa predsjednik ima dignitet, a kaže da će vjerojatno osuđenom nositi kolače u zatvor. Ne razumijem da netko na toj funkciji tako govori. Zna se koje su ovlasti predsjednika.

Za kraj je uputio završnu poruku biračima.

- Vrlo je jednostavna: Mi na ovim izborima imamo šansu glasati, imamo mogućnost vratiti Hrvatsku narodu, imamo priliku vratiti dostojanstvo funkcije predsjednika. Moguće je stvoriti preduvjete da ova nerođena djeca žive u pravoj državi koja je satkana od ljudi koji se svugdje u svijetu cijene, osim u Hrvatskoj. Tražim da to promijenimo i promijenit ćemo 22. prosinca.

- Pozivam sve da izađu na izbore. Nemojmo se zavaravati anketama i nategnutim konstrukcijama. Nema potrebe za drugim krugom, nemojmo dodatno trošiti novce, imajmo miran Božić, ja ću ionako pobijediti u drugom krugu. Dovršimo sve u nedjelju i provedimo Božić u miru, zaključio je Škoro.

Tema: Predsjednički izbori