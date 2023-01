Bernardić: Predškolski odgoj je nužno vratiti pod okrilje države

Zastupnik Socijaldemokrata Davor Bernardić kazao je u ponedjeljak nakon okruglog stola o predškolskom odgoju da je nužno vratiti taj sustav pod okrilje države kako bi bio dostupniji i pravedniji, uz jednaku cijenu upisa u sve vrtiće i prebacivanje vrtićkih plaća na državnu razinu.

Prebacivanjem plaća u sustavu predškolskog odgoja na razinu Hrvatske smanjile bi se nejednakost i nepravda koje se danas događaju u vrtićkom sustavu, kazao je Bernardić.

"A ne da one variraju od 4000 do 8000 kuna, što nije pravedno prema ljudima koji su to shvatili kao svoj životni poziv i koji rade odgovoran posao odgajanja djece", ustvrdio je.

Pokrivenost vrtićima u Hrvatskoj je na 60 posto, istaknuo je Bernardić dodavši kako bi se na temelju preporuka EU-a pokrivenost upisane djece u vrtiće trebala dići na 98-99 posto.

"To je jedino moguće tako što će država preuzeti dio troška određenim poreznim izmjenama", rekao je.

Naglasio je kako postoji i velika razlika u količini novca koju roditelji moraju izdvojiti za upisivanje djece u vrtiće. Pritom oni koji upisuju dijete u privatni vrtić, jer u gradskom nema mjesta, plaćaju 2200 kuna, a drugi izdvajaju tek 600 kuna.

Istraživanja pokazuju da djeca koja su rano uključena u sustav predškolskog odgoja jednostavno kasnije imaju bolje rezultate u školi, ali i u životu, navodi zastupnik Socijaldemokrata.

Zato smatra da bi svi roditelji u trebali plaćati jedinstvenu cijenu za upis djece u vrtić kako bi svako dijete, bez obzira dolazi li iz Dalmatinske zagore, Slavonije, Rijeke ili Zagreba, moglo upisati vrtić.

"Budimo realni, Hrvatska ima 3,8 milijuna stanovnika - to je manje nego predgrađe Berlina. Dijete ne smije biti diskriminirano ni po cijeni, ni po dostupnosti vrtića pod izgovorom da se u Hrvatskoj želi postići decentralizacija", kazao je Bernardić.

Najčitaniji članci