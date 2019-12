Bernardić: Rad ove Vlade stane u dvije riječi - kaos i korupcija

Tko danas prodaje priču o zajedništvu? Oni koji zadnjih 30 godina dijele Hrvatsku - HDZ. Dijele Hrvatsku po vjerskoj, po nacionalnoj, po seksualnoj osnovi, ali najgore što su omogućili podjelu Hrvatske na one koji se nezakonito bogate i na one koji pošteno i teško žive od svog rada. Na one koji ne poštuju zakone ove zemlje, koji su moćni i nedodirljivi i na sve ostale građane koji poštuju zakone naše države, poručio je predsjednik SDP-a Davor Bernardić u nedjelju na predizbornom skupu Zorana Milanovića.

Stoga izbor u Hrvatskoj, dodao je, nikada nije bio jednostavniji.

- Hrvatska koju vodi HDZ opterećen korupcijom ili Hrvatska bez korupcije, predsjednica koja cijeli mandat šuti o korupciji ili predsjednički kandidat koji kao korektiv upozorava na tu istu korupciju - istaknuo je dodavši kako predsjednica, ne samo da šuti o korupciji nego šuti i kada se Orban slika ispred karte velike Mađarske, koji svojata dijelove hrvatskog teritorija, na talijanskog fašista Tajanija kada svojata Istru i Dalmaciju.

- I to je to zapravo licemjerstvo koje pokazuje. Je li to to domoljublje, je li to zaštita nacionalnih interesa? Nije, to je obično dodvoravanje, to je kukavičluk i sluganstvo - rekao je Bernardić.

Naglasio je kako HDZ plasira laži o tome kako je Milanovićeva Vlada zadužila Hrvatsku.

- Ono što je prava istina je da je SDP-ova Milanovićeva Vlada došla doslovno na spaljenu zemlju, nakon što je Sanader završio u zatvoru, nakon što su nas zadužili za preko 130 milijardi, u zemlju u kojoj je bilo preko 400.000 nezaposlenih i u zemlju u kojoj je bruto društveni proizvod pao za više od 10 posto. SDP-ova, Milanovićeva Vlada, čupala je Hrvatsku iz krize, vratila je Hrvatskoj gospodarski rast, vratila joj je radna mjesta i vratila joj je optimizam - istaknuo je dodavši kako danas u Hrvatskoj milijun ljudi živi na rubu siromaštva.

- Najveći broj tih ljudi su umirovljenici koji teško spajaju kraj s krajem, mnogi ljudi rade za male plaće, neki za svoj rad ne dobivaju plaću, zdravstvo je u potpunom kolapsu, obrazovna reforma ne postoji, sigurnosni sustav je probijen, policija je u nikad gorem stanju, nema ni jedne reforme, ima puno korupcije. Rad ove Vlade stane u dvije riječi - kaos i korupcija - poručio je.

Građani su u prvom krugu predsjedničkih izbora, dodao je, rekli što misle o tome.

- 75 posto njih reklo je da želi promjene - ustvrdio je.

Poručio je da je njihova taktika za drugi krug predsjedničkih izbora pobjednička i da 5. siječnja očekuje pobjedu predsjednika s karakterom, koji će vratiti nužan ugled i dostojanstvo funkciji predsjednika.

- Koja je, nažalost, kompromitirana zadnjim petogodišnjim mandatom aktualne predsjednice - rekao je.

Na tvrdnju zamjenika predsjednika HDZ-a Milijana Brkića da su svi Jude koji glasaju za Milanovića, Bernardić je poručio da obično o Judama pričaju oni koji su sami bili Jude.

- Pogotovo oni koji su sami bili Jude prema bivšim predsjednicima svojih stranaka - poručio je.

Tema: Predsjednički izbori