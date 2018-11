Bernardić: 'Svima je jasno da je Kujundžić najlošiji ministar'

Svima je jasno da je Plenkovićev ministar zdravstva, Milan Kujundžić, najlošiji ministar kojeg je Hrvatska ikad imala, zbog kojeg dugovi rastu, liječnici i medicinske sestre iseljavaju, pacijenti čekaju, a u tom čekanju nerijetko i umiru. Poručio je u utorak predsjednik SDP-a Davor Bernardić naglasivši kako stanje u zdravstvu postaje neodrživo.

- Dugovi su narasli na razinu na kojoj nisu bili nikad prije i prijeti nam totalni kolaps zdravstvenog sustava. U većini bolnica manjka i najosnovnije medicinske opreme i lijekova. Zbog niskih plaća, neadekvatnih uvjeta rada, nepravde i gubitka vjere u sustav, medicinsko osoblje i liječnici napuštaju Hrvatsku, trenutno nedostaje 12.000 medicinskih sestara i tehničara zbog čega se smanjuju odjeli i kapaciteti bolnica, a trpe građani. Bolesnici sve teže dolaze na red za preglede, događa se tiha privatizacija zdravstva, a mnogi si to ne mogu priuštiti - nabrojao je Bernardić glavne boljke zdravstvenog sustava naglasivši kako ni sustav Hitne medicinske pomoći ne funkcionira podsjetivši na izgubljen život u Zaprešiću ovog ljeta.

Osvrnuo se i na inspekcijski nadzor Ministarstva zdravstva u slučaju kiretaža te još opleo po Kujundžiću.

- Taj nalaz je čista farsa, obmana i bježanje od stvarnosti. Većinu iskaza i prijava nisu ni istražili. S druge strane, ministar licemjereno poziva da pacijenti prijave sve nepravilnosti u bolnicama, a ne čini ništa, osim što se ruga građanima. Ja tvrdim da se na takav način, namjernim nečinjenem radi prikrivanja, priznali da su pogriješili - poručio je.

SDP, naglasio je Bernardić, ima plan za spas zdravstva koje bi bilo dostupno svima bez obzira na imovinski status.

- Smanjit ćemo liste čekanja, to smo već pokazali. Ranjive skupine poput djece, umirovljenika, osoba s niskim primanjima, s invaliditetom moraju ostati oslobođene doprinosa. Uvest ćemo obvezno praćenje ishoda liječenja, pokriti cijelu Hrvatsku Hitnom helikopterskom medicinskom službom, poboljšati sustav na otocima, ruralnim te brdsko-planinskim područjima, uvesti centralno i koordinirano praćenje potreba i nabave u zdravstvu jer jedino tako možemo uštedjeti, otvoriti nacionalne centre izvrsnosti, povećati kapacitet dnevnih bolnica, otvoriti bolnice i izvan radnog vremena i tako osigurati priljev bolesnika iz zdravstvenog turizma i privatnog sektora te tako osigurati dodatni prihod sustavu i mogućnost dodatne zarade zaposlenima u sektoru - istaknuo je predsjednik SDP-a dodavši kako većina bolnica iza 16 sati radi samo za potrebe Hitne službe, a da bi se stvaranjem preduvjeta za popodnevni rad stvorio temelj i za zdravstevni turizam.

- Sadašnji sustav opstaje zahvaljujući požrtvovnosti i entuzijazmu djelatnika i njih moramo nagraditi kroz subvencije za stambene kredite - dodao je Bernardić.

SDP-ova zastupnica Romana Jerković istaknula je kako su iz fokusa zdravstvenih politika ispale prevencija i ishodi liječenja zbog čega zdravstveni sustav ne funkcionira.

- Od 35 zemalja, Hrvatska se nalazi na 25. mjestu po dostupnosti zdravstene zaštite, u EU smo po preživljavanju onkoliških pacijenata na samom dnu ljestvice, svake godine u Hrvatskoj 22.000 ljudi oboli od raka, od čega ih 14.000 umre, stopa smrtnosti od krvožilnih bolesti je dvostruko veća od EU, a od raka pluće, dojke i debelog crijeva među najvišim su u EU... - istaknula je Jerković.

U prvih šest mjeseci ove godine, dodala je, manjak u bolničkom sektoru ostvaren je u iznosu od 565 milijuna kuna, a dospjele obveze su se povećale na 626 milijuna kuna.

Temelj plana programa SDP-a, dodao je Danko Velimir Vrdoljak, predsjednik SDP-ovog Savjeta za zdravstvo, je samodrživost, učinkovitost, pristupačnost, efikasnost i racionalnost zdravstvenog sustava.

- Od 16 do ujutro do 9 sati operacijske sale ne rade. Zašto imamo ljude koji čekaju operacije, a sale su nam prazne gotovo 20 sati na dan? Zbog zakona o radu koji ne dozvoljava liječnici rade i operiraju popodne, ali i to se da promijeniti - istaknuo je.

Zastupnik Željko Jovanović poručio je kako ministar Kujundžić nije u stanju osigurati građanima solidarno, sveobuhvatno i svima dostupno zdravstvo bez povećanja participacije i cijena dopunskog osiguranja.

- Niti jedan prijedlog oporbe nije prihvatio i donesen je Zakon o zdravstvenoj zaštiti koji ne garantira financijsku održivost - rekao je Jovanović dodavši kako Kujundžić ne zaslužuje biti ministar.