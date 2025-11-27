Beroš na sudu traži izdvajanje nezakonitih dokaza: Riječ je o porukama iz mobitela...

Na Županijskom sudu u Zagrebu održana je sjednica optužnog vijeća, na kojoj je obrana bivšeg HDZ-ovog ministra Vilija Beroša tražila da se dio poruka pribavljenih tijekom istrage proglase nezakonitim.

- U prvog dijelu optužnog vijeća donesena je pravomoćna presuda protiv trgovačkog društva Medical Innovation Solution, u kojem je direktor bio također okrivljeni Saša Pozder. Tom trgovačkom društvu je oduzeta imovinska korist od 474.000 eura, uz izricanje novčane kazne od 20.000 eura - rekao je nakon sjednice zamjenik v. d. ravnatelja Uskoka Krešimir Ostrogonac.

Krešimir Ostrogonac, zamjenik ravnatelja USKOK-a

Dodao je i da je u nastavku održana sjednica i za ostale okrivljenike, među kojima je i bivši ministar Beroš.

- Obrane okrivljenog Vilija Beroša, a tome su se pridružile i ostale obrane predložile su da se kao nezakonito izdvoji dokazi pribavljeni pretragom jedne nekretnine i jednog mobilnog uređaja. Nastavak sjednice optužnog vijeća zakazan je za 19. i 22. prosinca kada bi trebalo biti odlučeno o prijedlozima za izdvajanje navodno nezakonito pribavljenih dokaza - rekao je Ostrogonac.

Na novinarsko pitanje koliko se puta tijekom optužnog vijeća može ulagati zahtjev za izuzimanjem navodno ili stvarno nezakonitih dokaza, s obzirom da je sjednica nejavna odgovorio je: 'Zahtjev se može podnijeti jednom, dakle na samom početku sjednice optužnog vijeća - tako propisuje zakon. Iznimno, obrana može podnijeti takav zahtjev i naknadno, ali samo ako je razloge za nezakonitost nekog dokaza saznala tek poslije', rekao je Ostrogonac

