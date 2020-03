Beroš: Nema novih zaraženih, najveći problem mi je Italija...

Broj je stao na 38 kao što smo prezentirali na pressicu u Stožeru. Riječ je o državljanki koja se vratila s nekog natjecanja u Rumunjskoj, započeo je s dobrim vijestima razgovor za Dnevnik Nove TV hrvatski ministar zdravstva Vili Beroš.

U Istri je donesena mjera zatvaranja svih ugostiteljskih objekata, no Beroš tvrdi, zasad nema priče o donošenju takve mjere na razini države:

- Sve restriktivne mjere su dobrodošle kao što smo ranije rekli, no isto tako u ovom trenutku ne možemo zabraniti normalno odvijanje svih stvari u RH, stoga se sve takve mjere plasiraju tek kada daju najbolje rezultate.

Svi slučajevi zaraze u Hrvatskoj praktički su 'uvezeni', radi se o hrvatskim državljanima koji su se vraćali iz inozemstva ili pak njihovim kontaktima, a pitanje je kako se posljedice takvih slučajeva mogu smanjiti na minimum:

- Povratak naših državljana iz vanjskih destinacija svakako doprinosi širenju bolesti i svi zadnji pozitivni bolesnici su upravo takvi građani, mi njima ne možemo zabraniti povratak u našu državu, no izvjesno je da postoje mjere koje se adekvatno primjenjuju na našim granicama. Svima se pokazuje mjera samoizolacije. I dalje nema lokalne transmisije, i dalje držimo pod kontrolom sve bolesnike kao i njihove kontakte. To nam i dalje ide za rukom, no ponekad se dogodi da se neki od tih kontakata zaraze.

I dok epidemija u Kini jenjava, u nekim drugim lokacijama tek je počela. Broj oboljelih raste, a Beroš potvrđuje, broj oboljelih će rasti:

- Već neko vrijeme epidemija traje, izvjesno je da će se narednih dana povećavati broj oboljelih, no ove mjere pokazuju važnost pridržavanja uputa, što se duže budemo držali ovoga to će rezultat biti bolji.

Talijanski zdravstveni sustav nije bio spreman za ovu količinu oboljelih te proteklih dana puca po šavovima, no hrvatski ministar upravo izvlači pouku iz njihovih grešaka:

- Nismo ni krenuli s pravom aktivacijom zdravstvenog sustava, imamo samo 38 oboljelih. Pripremamo se za ono što slijedi, upravo je ta aktivacija zdravstvenog sustava ono ključno. Puno smo vremena danas potrošili na talijansku situaciju i na elemente koje su oni mogli drugačije odraditi i na osnovu toga se spremamo. Aktivacija sustava je bitna, i prostorno i vremenski imamo plan kako adekvatno aktivirati zdravstveni sustav.

Za količinu lijekova u Hrvatskoj se ne brine:

- Koliko ja znam, veledrogerije imaju dovoljne količine lijekova u sljedećem periodu.

Otkrio je Beroš i koji mu je najveći problem u ovom trenutku:

- Pratimo situaciju iz sata u sat, ono što je jako dobro da nemamo lokalnu transmisiju i da je situacija pod kontrolom. Najveći mi je problem situacija u Španjolskoj i Italiji jer tamo sve eskalira. Pokušavamo analizirati njihove greške i ispraviti to. Pripremni smo sve za sve scenarije.

I dok bi veliki centri poput Zagreba i Splita mogli biti spremni, pitanje je jesu li male sredine infrastrukturno spremne na širenje virusa:

- Sutra ujutro mi dolaze ravnatelji bolnica iz Rijeke, Osijeka i Splita da porazgovaramo o izgradnji mreže zdravstvene zaštite u ovim okolnostima. Svi centri su pripremni za preraspodjelu i ljudstva i materijalnih sredstava.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Španjolska je nakon eskalacije virusa i naglog porasta broja oboljelih odlučila kako od ponedjeljka stupa u potpunu karantenu, a ranije je tu mjeru uvela i Italija. Beroš ipak smiruje situaciju, Hrvatska je daleko od toga:

- U ovom trenutku smo još daleko od zatvaranja granica i potpune karantene. Imamo tek 38 oboljelih, imamo još čitav niz mjera, daleko smo od toga.